Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты
Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса
Генеральная прокуратура Венесуэлы запросила у суда ордер на задержание бывшего кандидата от оппозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса Уррутии, подозреваемого в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии, сообщили в прокуратуре.
«Генпрокуратура просит ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса Уррутии за совершение тяжких преступлений», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Прокуратура обвиняет Гонсалеса в «узурпации полномочий, подстрекательстве к неподчинению законам, преступном сговоре и саботаже информационных систем».
Он трижды был вызван на допрос, но не являлся к указанному времени. Гонсалес также должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.
Напомним, США официально признали победителем выборов президента Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса Уррутиа.