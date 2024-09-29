Бербок поддержала выдвижение Хабека на пост канцлера

Бербок высказалась за выдвижение Хабека от «зеленых» на пост канцлера ФРГ

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала возможное выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера ФРГ от партии «зеленых» на федеральных выборах в 2025 году, передает ТАСС.

В интервью телеканалу ARD Бербок назвала Хабека подходящим кандидатом для участия в избирательной кампании и отметила, что «он ведет нас в федеральную избирательную кампанию».



Бербок подчеркнула, что партия «зеленых» сильна в командной работе и выразила желание участвовать в предвыборной кампании Хабека как ведущий политик. По ее мнению, «зеленым» необходимо начать все с нуля, чтобы вернуть доверие избирателей после неудач на региональных выборах.

Напомним, 25 сентября сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур объявили о своей отставке из-за провальных результатов «зеленых» на выборах в ландтаг в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

Партия «зеленых» не преодолела пятипроцентный барьер в Бранденбурге и Тюрингии, а в Саксонии набрала лишь 5,1% голосов. В связи с этим «зеленые» планируют провести партийный съезд в Висбадене в ноябре, чтобы избрать новое правление.

В правительстве ФРГ представлены шесть министров от «зеленых», включая Хабека и Бербок. Ранее Хабек заявил о намерении стать кандидатом в канцлеры от своей партии.

Ранее сообщалось. что экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил «сговором» результат партии Шольца на выборах в Бранденбурге