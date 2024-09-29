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Бербок поддержала выдвижение Хабека на пост канцлера
Бербок высказалась за выдвижение Хабека от «зеленых» на пост канцлера ФРГ
Анналена Бербок поддержала выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера от партии «зеленых» на выборах 2025 года, отметив его лидерские качества и важность работы в команде.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала возможное выдвижение Роберта Хабека на пост канцлера ФРГ от партии «зеленых» на федеральных выборах в 2025 году, передает ТАСС.
В интервью телеканалу ARD Бербок назвала Хабека подходящим кандидатом для участия в избирательной кампании и отметила, что «он ведет нас в федеральную избирательную кампанию».
Бербок подчеркнула, что партия «зеленых» сильна в командной работе и выразила желание участвовать в предвыборной кампании Хабека как ведущий политик. По ее мнению, «зеленым» необходимо начать все с нуля, чтобы вернуть доверие избирателей после неудач на региональных выборах.
Напомним, 25 сентября сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур объявили о своей отставке из-за провальных результатов «зеленых» на выборах в ландтаг в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.
Партия «зеленых» не преодолела пятипроцентный барьер в Бранденбурге и Тюрингии, а в Саксонии набрала лишь 5,1% голосов. В связи с этим «зеленые» планируют провести партийный съезд в Висбадене в ноябре, чтобы избрать новое правление.
В правительстве ФРГ представлены шесть министров от «зеленых», включая Хабека и Бербок. Ранее Хабек заявил о намерении стать кандидатом в канцлеры от своей партии.
Ранее сообщалось. что экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил «сговором» результат партии Шольца на выборах в Бранденбурге