Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Патрушев обвинил Запад в попытке изолировать Калининград
Патрушев: Запад осложнил транзит товаров в Калининградскую область
Помощник президента РФ Николай Патрушев на совещании в Калининграде заявил об осложнении транзита грузов и пассажиров в область из-за действий западных стран, ограничивших перевозку 80% товаров.
По его словам, западные страны пытаются изолировать Калининградскую область, максимально усложняя транзит грузов и пассажиров через свою территорию, передает ТАСС. Патрушев добавил, что в настоящее время ограничен сухопутный транзит 80% товарной номенклатуры, необходимой для нормального функционирования региона и его экономики.
Он подчеркнул, что транспортная блокада существенно осложняет жизнь жителей Калининградской области и затрудняет ее экономическое развитие. Помощник президента России добавил, что Россия предпримет необходимые шаги для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с регионом.
Также Патрушев отметил, что действия западных стран являются частью более широких усилий по дестабилизации России. По его мнению, такие меры направлены на разрыв связей между Калининградом и основной территорией РФ, что в конечном итоге может привести к ухудшению ситуации в регионе.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. В то же время энергосистема Калининградской области успешно прошла испытания в условиях работы в изолированном режиме.