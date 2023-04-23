Энергосистему Калининградской области испытали в изолированном режиме

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 13:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Энергосистему Калининградской области испытали в изолированном режиме
«Россети»: Энергосистема Калининградской области успешно прошла испытания в изолированном режиме
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Энергосистема Калининградской области успешно прошла испытания в условиях работы в изолированном режиме, говорится в сообщении группы «Россети».
По сообщению «Россетей», в ходе испытаний специалисты отключили линии электропередачи, обеспечивающие связи субъекта России с Литвой и подтвердили готовность энергосистемы Калининградской области работать в режиме «острова» без нарушений энергоснабжения потребителей, передает ТАСС.
Как заявил генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин, в Калининградской области создана современная инфраструктура, которая позволяет гарантировать полную энергетическую автономность региона.
В свою очередь, в сообщении «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС) со ссылкой на главу СО ЕЭС Федора Опадчего отмечается, что в настоящее время электростанции Калининградской области способны помогать друг другу в случае нештатных ситуаций, а современное ПО, противоаварийная автоматика и системы дистанционного управления позволяют говорить о самодостаточности и независимости энергосистемы.
Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отключить Литву от единой энергосистемы БРЭЛЛ.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе
«Известия»: Найденный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500
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Обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500, сообщил источник.
По информации издания «Известия», авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.
Как отметил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, передает РИА «Новости».
«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», – сказал он.
По словам начальника Белгородского управления ГО и ЧС Николая Лебедева, после извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной пять метров. Он пояснил, что сначала устранят повреждения коммуникаций, потом будут засыпать яму, восстановят пешеходную дорогу, «вернут все, как было».
Между тем, люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры, оцепление осталось только возле ямы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.
До этого Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.
Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.
Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.
Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина
МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
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Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.
По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.
В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.
Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.
Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата
Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве дипломатов Германии, сообщила газета Bild.
Источники газеты указали, что примерно треть из числа работающих в России немецких дипломатов будет выслана, передает ТАСС.
Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Ранее МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
До этого Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Киев начал вывозить оборудование с заводов Запорожья
Рогов: Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья
Киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им города Запорожья дорогостоящие оборудование, а оставшиеся активы попытаются распродать или уничтожить, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, наиболее ценное оборудование вывозится на западную Украину и в Польшу, а все остальное просто уничтожается, потому что киевский режим понимает, что не удержит город, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что в Запорожской области воспринимают это как открытое хищение активов Российской Федерации.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области.
Москва озвучила ответ на высылку дипломатов из Берлина
Москва озвучила решение по ответным мерам на высылку дипломатов из Берлина
МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале в субботу, добавив, что более 20 дипломатов Германии высылают из Москвы.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
Администрация «Гигант Холла» сообщила, что полиция прервала концерт рэпера Scally Milano в Петербурге
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Полиция остановила концерт рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ и администрация «Гигант Холла», где проходило мероприятие.
После первой же песни люди в форме поднялись на сцену и велели собравшимся подготовить документы для проверки и направиться к выходу, передает 78.ru.
Они объявили, что «концерт окончен», «работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», пишет «Фонтанка».
В администрации «Гигант Холла» сказали, что получили разрешение на концерт «от комитета по культуре». В «Гигант Холле» предположили, что «какие-то другие государственные органы с этим были не согласны», также «были обращения родителей», выступавших против концерта. «Видимо, общественный резонанс накопился», – заявили в «Гигант Холле».
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram, что «подростки рассказывают, что на концерте две девочки были в тяжелом состоянии из-за употребления наркотиков». Также «они говорят о том, что свободно детям продавали текилу и другие алкогольные напитки», сообщила она. «Оказывается, исполнитель еще и выступил против СВО», – добавила Мизулина.
Иностранные граждане попросили Россию эвакуировать их из Судана
Посол России в Хартуме Черновол сообщил о просьбах жителей стран СНГ и других государств эвакуировать их из Судана
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О желании эвакуироваться из Судана посольству России сообщили 140 человек, к России обращаются за помощью граждане стран СНГ и ряда других государств, сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол.
В список, в котором «учитываются» россияне, дипломаты «и так далее», входят около 300 человек, сообщил посол. О желании эвакуироваться заявили 140 человек. Черновол пояснил, что список желающих покинуть Судан с российской помощью растет не за счет самих россиян, так как «они все уже определились», а «за счет граждан СПГ и некоторых других стран».
Работа над планом эвакуации ведется. По словам дипломата, пока вывезти людей из страны затруднительно, поскольку «любой выезд из посольства» потребует пересечения линии соприкосновения. Даже если обе стороны предоставят гарантии безопасности, такой шаг окажется «очень рискованным», передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле в Судане вспыхнули боевые действия из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны. Во результате столкновений погибли более 600 человек.
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Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.
«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
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