Энергосистему Калининградской области испытали в изолированном режиме

«Россети»: Энергосистема Калининградской области успешно прошла испытания в изолированном режиме

Энергосистема Калининградской области успешно прошла испытания в условиях работы в изолированном режиме, говорится в сообщении группы «Россети».

По сообщению «Россетей», в ходе испытаний специалисты отключили линии электропередачи, обеспечивающие связи субъекта России с Литвой и подтвердили готовность энергосистемы Калининградской области работать в режиме «острова» без нарушений энергоснабжения потребителей, передает ТАСС.

Как заявил генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин, в Калининградской области создана современная инфраструктура, которая позволяет гарантировать полную энергетическую автономность региона.

В свою очередь, в сообщении «Системного оператора» Единой энергосистемы (СО ЕЭС) со ссылкой на главу СО ЕЭС Федора Опадчего отмечается, что в настоящее время электростанции Калининградской области способны помогать друг другу в случае нештатных ситуаций, а современное ПО, противоаварийная автоматика и системы дистанционного управления позволяют говорить о самодостаточности и независимости энергосистемы.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отключить Литву от единой энергосистемы БРЭЛЛ.