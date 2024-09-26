И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин заявил о роли российских энергоресурсов в энергобезопасности дружественных стран
Поставки российских энергоресурсов помогают дружественным странам сдерживать рост импортных цен и улучшать конкурентоспособность на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).
«Поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость. Позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России.