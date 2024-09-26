ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 340 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период также потеряли 12 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

Также она отразила контратаку в сторону Обуховка. В зоне ее действия украинская сторона потеряла до 15 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Отражены три попытки украинских сил прорваться через границу России в сторону Нового Пути и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 40 человек, четыре бронемашины и два автомобиля.

Поражены скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Богдановки, Гуево, Дарьино, Кругленького, Кубаткина, Княжьего 1-го, Косицы, Любимовки, Мартыновки, Махновки, Малой Обуховки, Медвежьего, Новой Сорочина, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Толстого Луга и Южного.

Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Барило, Беловод, Бывалино, Ворожбы, Журавки, Глухова, Гуриновки, Заруцкого, Искрисковщины, Кислой Дубины, Катериновки, Павловки, Речки, Старых Вирок, Стецьковки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 17 тыс. 400 человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 824 бронемашины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.