Председатель Госдумы Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках»

Tекст: Александра Юдина

«Инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что с момента теракта на «Северных потоках» прошло два года, а расследования Германии, Дании и Швеции все еще не привели к результатам.

Володин отметил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден, так как ему было выгодно лишить Западную Европу «дешевого российского газа».

«Больше всех пострадала Германия – экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломана производственная модель, сократилось промышленное производство», добавил он.

Председатель Госдумы также указал, что за теракт ответили жители Германии, которым Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «залезли в карманы».

«Один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок. Второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь», – заключил Володин.

Напомним, в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест.

Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее издание Spiegel сообщало, что террористический акт на газопроводах якобы организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.