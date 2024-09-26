  • Новость часаСВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    Названы условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    Китай пообещал постоянно обогащать сотрудничество с Россией
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» поведение администрации Байдена
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    6 комментариев
    26 сентября 2024, 09:55 • Новости дня

    Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках»

    Председатель Госдумы Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках»

    Tекст: Александра Юдина

    Инициаторы и исполнители теракта на «Северных потоках» должны понести ответственность, у данного дела нет срока давности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Депутат напомнил, что с момента теракта на «Северных потоках» прошло два года, а расследования Германии, Дании и Швеции все еще не привели к результатам.

    Володин отметил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден, так как ему было выгодно лишить Западную Европу «дешевого российского газа».

    «Больше всех пострадала Германия – экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломана производственная модель, сократилось промышленное производство», добавил он.

    Председатель Госдумы также указал, что за теракт ответили жители Германии, которым Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «залезли в карманы».

    «Один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок. Второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь», – заключил Володин.

    Напомним, в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест.

    Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее издание Spiegel сообщало, что террористический акт на газопроводах якобы организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.

    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    25 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов

    Все руководство партии «Союз-90/зеленые» в ФРГ ушло в отставку после провала на выборах

    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Руководство партии «Союз-90/зеленые» в Германии решило уйти в отставку после неудачи на выборах в ландтаг, где партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер в Бранденбурге и Тюрингии.

    Федеральное правление германской партии «Союз-90/»зеленые» приняло решение уйти в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Такой шаг был вызван неудовлетворительными результатами партии на региональных выборах в ландтаги трех немецких земель: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В частности, в Бранденбурге «зеленые» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и остались вне земельного парламента.

    В Тюрингии ситуация оказалась аналогичной, и партия также не прошла в ландтаг. В Саксонии же «зеленые» смогли набрать лишь 5,1% голосов, что также не удовлетворяет ожиданиям политической силы. Это заставило руководство партии пересмотреть свою стратегию и принять решение об отставке.

    Провал на выборах в ключевых землях Германии ставит под сомнение популярность «зеленых» и их влияние на региональном уровне. Это решение федерального правления является попыткой изменить направление развития партии и найти новые подходы к завоеванию доверия избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Олафа Шольца СДПГ одержала победу на выборах в Бранденбурге с небольшим отрывом в один процент от «Альтернативы для Германии». Однако для создания земельного правительства большинству СДПГ придется договариваться с «Союзом Сары Вагенкнехт».

    После провала в Тюрингии и Саксонии социал-демократы предприняли меры для улучшения своих результатов, войдя в сговор с другими политическими силами, чтобы не допустить победы «Альтернативы для Германии».

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    25 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Spiegel назвал бюджет операции по подрыву «Северных потоков»

    Spiegel: Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась почти в 300 тыс. долларов

    Spiegel назвал бюджет операции по подрыву «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» обошлась почти в 300 тыс. долларов, об этом сообщил источник журнала Spiegel.

    Издание утверждает, что план диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. При этом сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал о готовящемся плане подрыва, передает ТАСС. Финансировалась операция за счет частных средств, пишет Spiegel.

    Ранее сообщалось, что Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

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    25 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    В ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.

    «Ордера на арест были выданы. Это стандартная процедура для правового государства. После этого должен пройти судебный процесс, и в итоге будет вынесен приговор», – приводит слова Хебенштрайта РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что расследование ведется Генеральной прокуратурой Германии. Напомним, что завтра, 26 сентября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу подрыва «Северных потоков».

    Ранее сообщалось, что Spiegel назвал бюджет операции по подрыву «Северных потоков». По данным издания, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

    Коментарии (5)
    26 сентября 2024, 03:15 • Новости дня
    Посол в ФРГ высмеял версию о подрыве «Северных потоков» ныряльщиками

    Посол России в ФРГ: Версия о подрыве « Северных потоков» водолазами может развлечь

    Tекст: Вера Басилая

    Распространяемая СМИ версия о причастности ко взрывам на «Северных потоках» украинских водолазов, «скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», она отвлекает внимание от подлинных причин диверсии, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Согласно распространяемой [в СМИ] версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод», – заявил Нечаев.

    По его словам, в эту версию с ныряльщиками не верится, она скорее создана для развлечения,  передает РБК.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не получала от Берлина никакой информации о ходе расследования этого «беспрецедентного теракта». Он отметил, что в тех документах, которые поступают от немецкой стороны, нет ничего существенного.

    Нечаев добавил, что Россия будет добиваться, чтобы Берлин предъявил результаты расследования.

    В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.

    Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее издание Spiegel сообщало, что террористический акт на газопроводах якобы организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 04:10 • Новости дня
    Байден назвал условия для «разморозки» российских активов

    Российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, заявил президент США Джо Байден.

    Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, активы будут заморожены, Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», передает ТАСС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

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    26 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям на газопроводах «Северные потоки».

    По данным пресс-бюро СВР, новые данные подтверждают ранее озвученную версию о причастности к этому акту международного терроризма англосаксонских стран, передает РИА «Новости».

    «Англосаксы с 2022 года предпринимают систематические попытки убрать тему диверсий на «Северных потоках» из международной информационной повестки», – следует из заявления службы.

    Также в СВР отметили, что западные спецслужбы пытаются сфабриковать результаты расследования и обвинить в подрыве газопроводов украинских экстремистов.

    «Эта версия не выдерживает критики, но она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной», – подчеркнули в службе.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках».

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    25 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Spiegel: Подрыв «Северных потоков» организовал экс-агент спецслужб Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский, заявило немецкое издание Spiegel.

    В диверсионной группе было несколько украинских водолазов, почти все они были гражданскими, утверждает Spiegel, передает РИА «Новости».

    Червинский руководил группой, он же планировал операцию. По данным издания, экс-сотрудник спецслужб собрал команду, обучил ее и отправил на операцию. Для этого злоумышленники зафрахтовали парусную яхту «Андромеда», ею командовал военнослужащий специальных сил. В экипаж входили шкипер и помощник.

    Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.

    Ранее бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявлял, что между президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для подрыва газопроводов «Северных потоков».

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    26 сентября 2024, 09:03 • Новости дня
    В Раде признали, что визит Зеленского в США обернулся фиаско

    Депутат Рады Дубинский заявил, что визит Зеленского в США обернулся фиаско

    Tекст: Александра Юдина

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в США выглядит полным фиаско из-за абсолютно нереалистичных запросов Киева, заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    «Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», передает РИА «Новости» его слова.

    По мнению политика, Зеленский прибыл в Штаты с совершенно нереалистичным набором запросов.

    Дубинский предположил, что в Киеве рассчитывают исключительно на страх США за собственный международный престиж.

    «Вашингтон – не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, каким образом власти США вернули Зеленского к актерской профессии.

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