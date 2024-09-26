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В СК обозначили сроки установления причины смерти детей в Красноярском крае
СК: Точные причины смерти детей в поселке Красноярского края будут установлены через месяц
Точные причины гибели четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края будут установлены не ранее чем через месяц, сообщили в Следственном комитете.
Уточняется, что, несмотря на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, указывающие на отравление неизвестным токсическим веществом, окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных исследований, передает ТАСС.
«Родственники погибших детей и общественность ждут результатов расследования. Однако для установления точной причины смерти необходимо время и проведение дополнительных экспертиз», – отметил представитель Следственного комитета.
В частности, следователи ожидают результатов комплексной экспертизы, которая включает в себя судебно-химические исследования в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы и анализ биологического материала погибших детей в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.
Специалисты также исследуют образцы пищевых продуктов, изъятых из дома семьи и магазина, чтобы исключить пищевое отравление.
Ранее в Назаровском районе Красноярского края возле дома, где трагически погибли четыре ребенка, был обнаружен мертвый котенок, тело которого отправлено на экспертизу для выяснения причин смерти. До этого в доме семьи обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки.