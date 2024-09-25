Эксперт: Google может продолжать работать в России ради сбора данных россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«Никто не задумывается о том, что компания Google собирает большое количество информации о гражданах, об их перемещениях, о том, где они находятся, через мобильные телефоны, через почтовый сервис. И, к сожалению, эти проблемы, опять же, активно не поднимаются. Все почему-то считают, что это из мира фантастики», – отметил Зыков на круглом столе на тему «Двухфакторная теория «мотивации» Google: почему ИТ-гигант подвергает опасности своих пользователей», состоявшемся в Общественной палате России.

«А ведь когда, например, были известные события по взятию Конгресса под предводительством Трампа или его сторонников, когда проводился суд над теми, кто там находился, компания Google выдала суду данные с телефонов всех пользователей, которые были внутри. И суд поминутно восстановил, кто из людей в какой комнате находился», – обратил внимание эксперт, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указал, что Google является большой транснациональной корпорацией, имеющей свою политическую повестку и тесно связанной с повесткой недружественных стран.

«Для компании Google очень важно собирать с нас информацию, – отметил эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега Online» Илья Гогуа. – По факту cookies, то есть цифровой след, который мы оставляем в интернете, это и есть некий трекер для экосистемы Google».

По политическим причинам Google может внезапно ограничить свои сервисы для россиян, при этом не беспокоясь о персональных данных пользователей из России, заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

«Мы имеем тревожность и потенциальный риск того, что в один момент мы можем лишиться всего самого главного. Мы не сможем восстановить почту от важных сервисов, которыми мы пользуемся на ежедневной основе, начиная от развлечений и заканчивая работой, где есть наши персональные данные, какая-то информация, которой мы не хотим делиться», – сказал он.

Ранее РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google.