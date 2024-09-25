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Госдума одобрила запрет на усыновление в страны с разрешением смены пола
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете усыновления в страны со сменой пола
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, что охватывает такие государства, как Британия, Германия и Канада.
На пленарном заседании Государственной думы депутаты одобрили в первом чтении законопроект, ограничивающий усыновление детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщает ТАСС. Инициатива была предложена группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле.
Согласно проекту, Семейный кодекс РФ будет дополнен нормами, запрещающими усыновление гражданами стран, в которых смена пола возможна как через медицинское вмешательство, так и через изменения в документах. Это касается изменений как первичных, так и вторичных половых признаков, а также корректировок в документах, удостоверяющих личность.
За принятие законопроекта проголосовали 397 депутатов, один выступил против, воздержавшихся не было. Вячеслав Володин заявил, что основной целью такого решения является защита детства и традиционных ценностей. «Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», – подчеркнул он.
Володин также отметил, что новые нормы будут применяться к гражданам ряда стран, включая Австралию, Австрию, Аргентину, Бельгию, Британию, Германию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Норвегию, Финляндию, Швейцарию и Эстонию. Эти страны разрешают смену пола, что и стало основой для принятия таких ограничительных мер.
Ранее в Госдуму внесли проект о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешается смена пола. Правительство поддержало законопроект при условии его доработки.