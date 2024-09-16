Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Власти России поддержали запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола
Власти одобрили проект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола
При условии доработки правительство поддерживает законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешается изменение пола.
«Правительство поддерживает законопроект при условии доработок с учетом замечаний для рассмотрения Госумой во втором чтении», – цитирует ТАСС распоряжение комиссии кабмина по законопроектной деятельности.
Ранее сообщалось, что 13 июля в Госдуму внесен проект закона о запрете усыновления детей из России гражданами стран со сменой пола.
Документ подготовили, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова.