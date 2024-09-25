Главком ВМФ заявил о снижении рисков конфронтации с Россией благодаря подлодкам

Адмирал Моисеев заявил о стабилизирующей роли подлодок России в Тихоокеанском регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, наличие стратегических подводных лодок играет ключевую роль в обеспечении безопасности России и стабильности в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС. Моисеев подчеркнул, что именно такие виды вооружения уменьшают риски конфронтации с Россией.

Он отметил, что наличие стратегического ядерного оружия, которое располагается на этих подлодках, делает его важным элементом национальной безопасности. По его словам, такие подлодки обладают огромной разрушительной силой. Моисеев также добавил: «Безопасность в целом, мы сейчас говорим про безопасность России, обеспечивается наличием такого оружия у России».

По мнению адмирала, не каждое государство может позволить себе иметь такое мощное оружие, и это служит важным фактором стабильности в регионе. Он подчеркнул, что наличие этих подлодок не только укрепляет безопасность России, но и снижает вероятность возникновения конфликтов, так как возможные противники учитывают риски, связанные с конфронтацией.

Ранее в среду сообщалось, что атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли в Вилючинск, где их торжественно встретили представители ВМФ России и Минобороны. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках. Он также подчеркнул необходимость вернуть флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» из музея и передать его на новый одноименный подводный крейсер.