  • Новость часаКонгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
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    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику
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    Российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли крупные суммы наличных
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    42 комментария
    25 сентября 2024, 10:58 • Новости дня

    Главком ВМФ заявил о снижении рисков конфронтации с Россией благодаря подлодкам

    Адмирал Моисеев заявил о стабилизирующей роли подлодок России в Тихоокеанском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что наличие стратегических подводных лодок у страны способствует безопасности России и снижает риски конфронтации в Тихоокеанском регионе благодаря их разрушительной мощности.

    По его словам, наличие стратегических подводных лодок играет ключевую роль в обеспечении безопасности России и стабильности в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС. Моисеев подчеркнул, что именно такие виды вооружения уменьшают риски конфронтации с Россией.

    Он отметил, что наличие стратегического ядерного оружия, которое располагается на этих подлодках, делает его важным элементом национальной безопасности. По его словам, такие подлодки обладают огромной разрушительной силой. Моисеев также добавил: «Безопасность в целом, мы сейчас говорим про безопасность России, обеспечивается наличием такого оружия у России».

    По мнению адмирала, не каждое государство может позволить себе иметь такое мощное оружие, и это служит важным фактором стабильности в регионе. Он подчеркнул, что наличие этих подлодок не только укрепляет безопасность России, но и снижает вероятность возникновения конфликтов, так как возможные противники учитывают риски, связанные с конфронтацией.

    Ранее в среду сообщалось, что атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли в Вилючинск, где их торжественно встретили представители ВМФ России и Минобороны. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках. Он также подчеркнул необходимость вернуть флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» из музея и передать его на новый одноименный подводный крейсер.

    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

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    23 сентября 2024, 21:04 • Новости дня
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тыс. долларов
    Вербовщик обещал поджегшим в Омске вертолет подросткам 20 тыс. долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал выплатить им 20 тыс. долларов за выполненное дело, но исчез после происшествия.

    Два несовершеннолетних жителя Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, сообщает ТАСС. Это происшествие произошло на днях, когда подростки действовали по указанию неизвестного, связавшегося с одним из них через мессенджер. На видео, опубликованных в Telegram-каналах, один из подростков признался, что проник на вертолетную площадку и поджег вертолет по указанию этого человека, в то время как его товарищ снимал происходящее.

    Подросткам пообещали 20 тыс. долларов за выполненную акцию, однако они не получили обещанных денег. После инцидента неизвестный удалил всю переписку, оставив школьников без обещанной награды. Вопросы безопасности на вертолетных площадках региона теперь находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали мужчину, который попытался поджечь автомобиль Росгвардии, когда в транспортном средстве находились сотрудники.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    24 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Северным Ледовитым океаном прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщило Минобороны России.

    Полет проходил над океаном, Восточно-Сибирским морем и морем Лаптевых, его продолжительность составила более 11 часов, указало ведомство, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщало о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым морем.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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    23 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    Пескова спросили об «инциденте» на испытаниях ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения об инциденте во время испытаний ракеты «Сармат», сославшись на отсутствие информации и отнеся этот вопрос к компетенции военных.

    Он подчеркнул, что в администрации президента нет информации по данному вопросу, подобные темы относятся к компетенции военных структур, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что по вопросам, касающимся испытаний и технических аспектов «Сармата», следует обращаться к военным.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявлял, что боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов.

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    23 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Утвержденное обвинение против генерала Попова направили в Тамбовский суд

    ГВП утвердила обвинение генералу Попову и направит дело в Тамбовский гарнизонный суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинение против генерала-майора Попова по делу о мошенничестве и служебном подлоге, материалы направят в Тамбовский суд.

    По информации, переданной ТАСС, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерал-майора Ивана Попова. Бывший командующий 58-й армией находится под домашним арестом и обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

    Адвокат Сергея Буйновского сообщил, что материалы дела будут переданы в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения по существу. При этом он подчеркнул, что по закону дело должно рассматриваться в Запорожском военном гарнизонном суде. Буйновский сослался на 47-ю статью Конституции РФ, гарантирующую каждому право на рассмотрение его дела в надлежащем суде.

    Сам генерал Попов выразил уверенность в победе, утверждая, что их позиция основана на законе и Конституции. Он оставил оптимистичное заявление, подчеркнув, что справедливость будет на их стороне.


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    23 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской

    ВСУ атаковали стадион школы в Каменке-Днепровской

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской в Запорожской области, где на момент атаки находились 106 детей, но, по сообщению губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.

    На момент обстрела в здании находилось 148 человек, из них 106 были детьми. Никто из присутствующих не пострадал, все дети были эвакуированы и находятся в безопасном месте, сообщает ТАСС.

    Балицкий в своем Telegram-канале, назвал действия ВСУ преступным обстрелом и подчеркнул, что пострадавших нет. Он также уточнил, что все дети были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. Это событие вызвало волну возмущения в регионе, учитывая опасность, которой подверглись дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли удар по учебным учреждениям, что привело к разрушению и повреждению зданий. В другой раз, при обстреле в ДНР, пострадали эвакуационные колонны и погибли мирные жители. Также сообщалось, что военные силы Украины нанесли многочисленные удары по территории республики, что приводило к разрушению инфраструктуры и гибели людей.

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    23 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» завершил разработку пулемета РПЛ-20

    Концерн «Калашников» завершил создание ручного пулемета РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, «Калашников» завершил разработку нового легкого ручного пулемета РПЛ-20, сообщает ТАСС. Этот пулемет предназначен для эффективного поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Разработка велась в двух вариантах – с длинами стволов 590 мм и 415 мм.

    Пулемет РПЛ-20 оснащен современным оборудованием и приспособлениями, включая складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Это позволяет применять его в различных условиях и с разными задачами. Также предусмотрена возможность установки широкого спектра оборудования, что делает его универсальным для использования военными подразделениями.

    Официальная презентация РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. На выставке специалисты и потенциальные клиенты смогут оценить возможности и функциональность нового оружия.

    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, сообщалось, что Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна и заинтересована в принятии на вооружение этой модели.

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    23 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    В деле главы «Военторга» Павлова появились новые фигуранты

    В деле Павлова выявили двух новых фигурантов по обвинению в хищении

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы продлил до 30 декабря содержание под стражей главы «Военторга» Владимира Павлова и других фигурантов дела о хищении 400 млн рублей.

    Два новых фигуранта были добавлены в дело главы «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов, сообщает ТАСС.

    Суд Мещанского района Москвы продлил арест всем фигурантам дела, включая Павлова, Тимура Исакова, Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили, до 30 декабря.

    Судья Анна Майорова огласила решение о продлении срока содержания под стражей, отметив, что такое решение было принято в связи с необходимостью продолжения расследования. Подробности дела остаются в центре внимания, так как оно связано с крупными суммами и государственными контрактами.

    Обвиняемые, включая Павлова, являются ключевыми фигурами в сфере государственных поставок, и их действия могут иметь значительное влияние на доверие к системе госзакупок. Дело вызывает большой интерес как в юридических кругах, так и среди общественности, так как на кону стоят крупные суммы и серьезные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы арестовал Владимира Павлова, руководителя «Военторга», по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для Минобороны России. Ранее сообщалось, что МВД возбудило дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга», а Павлов был задержан.

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    24 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    Ростех впервые показал за рубежом комплекс РЭБ «Лесочек»

    Комплекс РЭБ «Лесочек» презентовали на выставке ADEX-2024 в Азербайджане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в рамках выставки ADEX-2024 в Азербайджане впервые демонстрирует за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», способный подавлять каналы управления БПЛА, сообщили в госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые продемонстрировал за пределами России модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек, передает «РИА Новости».

    Там добавили, что «Лесочек» включает в себя малогабаритные передатчики помех и производится в нескольких модификациях. В Азербайджане был показан вариант, предназначенный для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля, который дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников.

    Остальные модификации комплекса обеспечивают защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Эти устройства могут быть установлены на пути военных колонн, на стоянках и в движении железнодорожных составов. Также предусмотрен носимый вариант комплекса, который отличается небольшими размерами и весом и представляет собой кейс с оборудованием.

    Носимый «Лесочек» рассчитан на защиту охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, может применяться в помещениях для блокировки нежелательных радиосигналов и защиты конфиденциальной информации во время служебных мероприятий.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» разработал новый комплекс радиоэлектронного подавления беспилотников «Серп-ВС6Д», который совмещает в себе функции РЭБ и высокоточный детектор. В дополнение к этому холдинг поставил первые станции тропосферной связи «Гроза», оснащенные обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» также разработала и начала поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от дронов.

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    23 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Ланцета» на ADEX 2024 в Баку

    Михеев: «Рособоронэкспорт» впервые покажет «Ланцет» за пределами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке ADEX 2024 в Баку «Рособоронэкспорт» впервые продемонстрирует за рубежом комплекс «Ланцет-Э» с барражирующими боеприпасами, обеспечивающий поражение различных наземных и воздушных целей, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    По его словам, на выставке ADEX 2024, в Баку, компания «Рособоронэкспорт» представит ряд новейших технических решений, передает РИА Новости.

    Среди главных экспонатов – комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э». Это его первая демонстрация за пределами России.

    Михеев отметил, что российская оборонная продукция зарекомендовала себя надежной и эффективной. На выставке, которая проходит с 24 по 26 сентября, российская экспозиция включает 12 компаний, представляющих продукцию для вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

    Комплекс «Ланцет-Э» способен поражать танки, БМП, БТР, инженерную и авиационную технику, а также стационарные и движущиеся надводные цели. Высокая эффективность комплекса была подтверждена в ходе боевых действий. В его составе – барражирующие боеприпасы «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э», предназначенные для контрбатарейной борьбы и уничтожения быстроходных наземных и надводных целей.

    На ADEX 2024 также была впервые покажут систему радиоэлектронного противодействия дронам РП-377ВМ1. Это универсальное средство способно подавлять каналы радиоуправления и спутниковой навигации. Кроме того, был продемонстрирован образец «Изделие РБ-504П-Э», который автоматически подавляет каналы связи и навигации БПЛА, препятствуя «рою» дронов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в приграничной зоне Курской области уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кроме того, украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области был уничтожен ударом такого же боеприпаса.

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    25 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО

    Новый пулемет РПЛ-20 успешно испытали в зоне специальной военной операции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, не потребовалось никаких доработок, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    По его словам, в ходе апробации в зоне специальной военной операции, легкий ручной пулемет РПЛ-20 показал превосходные результаты, передает ТАСС. На полях оборонной выставки ADEX 2024 Лушников заявил: «РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20».

    В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62х39 мм и 5,56х45 мм НАТО. Однако, как отметил Лушников, пока на эти образцы нет разрешительных документов, поэтому они не были представлены на выставке в Баку. Он подчеркнул, что компания понимает потребности рынка и надеется представить полную линейку пулеметов на будущих международных выставках, как только будут оформлены все необходимые документы.

    Ранее концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования.

    Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск. Сообщалось, Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20.

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    23 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Губернатор назвал количество получивших помощь жителей Курской области

    Жители приграничных районов Курской области получили материальную помощь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Курской области оказали материальную поддержку жителям приграничных районов, пострадавшим от обстрелов, выплатив различными суммами более 290 тыс. человек.

    Более 290 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили материальную помощь, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, помощь была направлена людям, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Смирнов уточнил, что почти 135 тыс. человек получили 10 тыс. рублей, около 130 тыс. курян – по 15 тыс. рублей, и почти 26 тыс. человек получили по 150 тыс. рублей. Власти продолжают предоставлять помощь и работают над поддержкой всех нуждающихся.

    Кроме того, более 6 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области за последнюю неделю. По словам Смирнова, эвакуация проводилась как самостоятельно, так и организованными колоннами из 15-километровой зоны в Рыльском и Хомутовском районах. Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кореневском районе Курской области были найдены более 260 человек, потерявших связь с близкими после освобождения региона группировкой «Север», сообщал губернатор Алексей Смирнов. В частности, отмечалось, что из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников, а еще 101 человек числились пропавшими без вести. Также сообщалось, что с начала августа было подано более 770 заявлений от граждан и организаций, утративших связь с родными и близкими.

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    23 сентября 2024, 08:15 • Новости дня
    Военные России и Лаоса провели совместную тренировку

    В Приморье прошла совместная тренировка военных России и Лаоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и лаосские военные провели первую совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024», где они изучали маршруты и отрабатывали связи, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса в рамках российско-лаосских военных учений «Ларос-2024», передает ТАСС.

    Во время тренировки участники изучали маршруты выдвижения тактических групп, анализировали особенности местности и организовывали связи между подразделениями. Объединенный штаб согласовал единые сигналы управления и взаимодействия для обеих сторон.

    Также в Минобороны подчеркнули, что первый этап учений стартует 25 сентября. Совместная группировка вооруженных сил двух стран будет отрабатывать ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

    От российской стороны в учениях участвуют подразделения Восточного военного округа, включая танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, спецназ, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса задействованы мотострелковые и специальные подразделения, техническое обеспечение связи и беспилотная авиация.

    Ранее в Приморском крае стартовало российско-лаосское военное учение «Ларос-2024», которое продлится до 26 сентября. В рамках учений организовали День русской кухни для участников из Лаоса. Кроме того, президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

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