Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.39 комментариев
У Тимура Иванова нашли крупные суммы наличных
При обысках по делу Тимура Иванова обнаружили крупные суммы наличных денег
В ходе обысков по месту жительства и работы экс-замминистра обороны России Тимура Иванова были найдены значительные суммы наличных денег, что вызывает подозрения в их нелегальном происхождении, говорится в официальных судебных документах.
Крупные суммы наличных денег были обнаружены при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Из материалов дела следует, что обыски проводились как по месту жительства, так и на рабочем месте Иванова.
Следствие предполагает, что найденные деньги имеют незаконное происхождение, поскольку их объем значительно превышает официальный доход бывшего замминистра. Это вызывает основания полагать, что средства могли быть получены в результате коррупционной деятельности или иных противоправных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано с строительством кадетских корпусов. По делу Иванова были арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей. Кроме того, суд в Москве арестовал 43 банковских вклада Иванова в трех российских банках.