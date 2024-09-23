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Суд арестовал 43 банковских счета Тимура Иванова
Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки на сумму более миллиарда рублей, из трех различных российских банков.
Суд в Москве принял решение арестовать 43 банковских вклада, связанных с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Эти вклады находятся в трех российских банках и связаны с обвинениями Иванова в получении взятки.
Обвинение в адрес Иванова связано с получением взятки в размере более 1 млрд рублей. В случае, если его вина будет доказана в суде, Иванову может грозить штраф, превышающий величину взятки в семьдесят или даже сто раз.
Также судом рассматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных действий. Это решение суда является частью более широкого расследования, связанного с коррупцией в оборонной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Тем временем, защита Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта и не может покинуть страну.