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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    17 сентября 2024, 21:02 • Новости дня

    СК попросил продлить арест экс-замглавы Минобороны Иванову

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России ходатайствует о продлении срока ареста бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

    «Следствие просит продлить срок содержания под стражей Иванова», – сказал он ТАСС. Заседание Басманного суда по этому вопросу назначено на 19 сентября.

    Ранее защита экс-первого заместителя министра обороны Тимура Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров, он не может скрыться от следствия за рубежом.

    Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года в военном ведомстве указывали, что до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    15 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На изучении российских специалистов находится головная часть от ракеты системы HIMARS, в распоряжении военных оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника, сообщили специалисты.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.

    РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.

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    17 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для страны по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных», – цитирует Пескова ТАСС.

    Подобная ситуация требует соответствующих мер, пояснил он.

    Напомним, в понедельник президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    15 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    @ Roman Koksarov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США перебросили силы 11-й воздушно-десантной дивизии, включая взвод РСЗО HIMARS, на Алеутские острова под предлогом совместных учений России и Китая в Тихом океане, сообщает издание Business Insider.

    Как пишет издание, армия США экстренно развернула военные силы на дальней точке Аляски во время того, когда Россия и Китая проводят совместные учения в Тихом океане, передает РИА «Новости».

    Командующий 11-й воздушно-десантной дивизии США генерал Джозеф Гилберт заявил, что целью переброски было показать возможность быстрого развертывания сил в неожиданных локациях.

    Business Insider сообщает, что США перебросили на Алеутские острова порядка 130 военных.

    Ранее корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили стрельбы в Японском море.

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    15 сентября 2024, 06:10 • Новости дня
    Фигуранту дела о хищении земель Минобороны назначили условный срок

    Суд назначил условный срок бывшему военному Хайруллину, обвиняемому в хищении земель Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок за хищение земель Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, следует из судебных материалов.

    Суд первой инстанции приговорил Хайруллина к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, однако апелляция изменила срок на условный. Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием, передает ТАСС.

    Ранее военный суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к 3 годам 5 месяцам колонии.  Источник сообщал, что предприниматель Бородин якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.

    В то же время при расследовании по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли апартаменты бизнесмена Сергея Бородина в историческом особняке у Кремля.

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    16 сентября 2024, 13:57 • Новости дня
    СК задержал главу военного представительства Минобороны за получение взяток

    СК задержал начальника военного представительства Минобороны и его подчиненного за получение взяток

    Tекст: Константин Сергеев

    По подозрению в получении взяток в размере 11 млн рублей СК задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Оба признали вину, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Военные следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигурантами вина признана, следствием проверяется причастность Зорина и Популовского к аналогичным преступлениям, в том числе с хищениями средств для нужд гособоронзаказа», – сообщается в Telegram–канале СК.

    Следствием установлено, что махинации связаны со Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом кабельной продукции и одноименным торговым домом. Предприятия поставляли в рамках гособоронзаказа электропродукцию и кабеля, исполняли госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

    В 2021 году представители хозяйствующих субъектов сговорились с фигурантами об ослаблении контроля при приемке товаров, а также о получении иных преференций при исполнении оборонного заказа в обмен на взятки.

    Ранее 3 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями.

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    15 сентября 2024, 07:40 • Новости дня
    Доказана причастность главы ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов

    Суд получил доказательства участия главы ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов

    Tекст: Вера Басилая

    Выписки из финансовых документов подтверждают причастность главы группы компаний (ГК) «Пикет» Андрея Есипова и другим членам руководства компании к поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России, следует из материалов уголовного дела.

    Суду представлены материалы, которые свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать о причастности Есипова, Кальченко, Антоновой к поставкам некачественных бронежилетов в российскую армию, передает ТАСС.

    Решением Басманного суда о продлении всем троим обвиняемым продлены аресты, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, арестовано имущество ГК «Пикет».

    Напомним, СМИ сообщили, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей. Речь идет о более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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    16 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Главу компании «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у Минобороны 1 млрд рублей

    Главу компании «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у Минобороны почти 1 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД возбудило дело о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, в рамках него задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, сообщили в правоохранительных органах.

    По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило дело, подпадающее под статью о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС.

    По подозрению в причастности к данному преступлению был задержан гендиректор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.

    Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по март 2023-го Безруков и ряд неустановленных лиц с целью хищения бюджетных денег, выделенных на исполнение госконтракта в сфере ОПК, вывели в теневой оборот 993 млн 812 тыс. рублей. Деньгами они «распорядились по своему усмотрению».

    Деньги выводились через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц.

    Ранее фигуранту дела о хищении земель Минобороны назначили условный срок.

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    15 сентября 2024, 12:40 • Новости дня
    Ту-95МС над Чукотским морем «ударили» по критическим объектам условного противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024», они отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, два Ту-95МС дальней авиации ВКС России в рамках СКШУ «Океан-2024» над нейтральными водами акватории Чукотского моря отработали «учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника» передает ТАСС.

    Там добавили, что ракетоносцы сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС, полет проходил более 10 часов в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024».

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    15 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    Два Ту-160 пролетели над Восточно-Сибирским морем в рамках учений «Океан-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в ходе стратегических учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках СКШУ «Океан-2024» над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника и выполнили дозаправку в воздухе, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что полет продолжался более восьми часов – ракетоносцы сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

    Ранее Ту-95МС над Чукотским морем «ударили» по критическим объектам условного противника.

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    15 сентября 2024, 13:41 • Новости дня
    Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о некачественных сухпайках для армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трем обвиняемым по делу о поставке некачественных сухпайков для ВС России, сказано на сайте суда.

    Как говорится в сообщении, удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Валерия Ковалевича, Александра Михайленко, и Эльвиры Смирновой, передает ТАСС.

    Ранее совладельцы Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич и Александр Михайленко не признали вину по делу о поставке некачественных сухпайков в Вооруженные силы России.

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    16 сентября 2024, 13:28 • Новости дня
    Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике. Маршрут проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск» в соответствии с планом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» осуществили подледный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны СФ в район восточного сектора Арктики, передает ТАСС.

    Маршрут проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях, общая протяженность перехода составила более четырех тысяч морских миль.

    В Минобороны добавили, что сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета «Гремящий» при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район.

    Ранее в Японском море боевые корабли ТОФ ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

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    16 сентября 2024, 07:45 • Новости дня
    Морпехи уничтожили десант противника в Приморье в ходе учений «Океан»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Тихоокеанского флота уничтожили морской десант условного противника в Приморье в ходе учений «Океан-2024» на основе опыта специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, в рамках учения «Океан-2024» подразделения морпехов ТОФ на полигоне в Приморском крае уничтожили морской десант условного противника, используя опыт, полученный военнослужащими соединения в ходе специальной военной операции, передает ТАСС.

    Морпехи под прикрытием дымовой завесы отошли от уреза воды на рубежи сосредоточения, откуда открыли огонь по наступающему противнику при поддержке РСЗО «Град» и экипажей танков Т-80БВ.

    После стабилизации ситуации подразделения морпехов перешли в атаку, выдавив силы противника обратно на побережье. Также цели поражались из ПТРК, противотанковых гранатометов, пушек бронетранспортеров БТР-82А и БТР-3.

    Ранее в Японском море боевые корабли ТОФ ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024».

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    17 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

    Tекст: Константин Сергеев

    Сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» выявила Федеральная антимонопольная служба России. Виновным грозят штрафы, указало ведомство.

    «ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы», – сообщает Telegram–канал антимонопольной службы.

    Проведение аукциона на услуги по организации печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области оказались предметом сговора. Антимонопольное законодательство, предположительно, нарушено ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».

    Предположительно, этими структурами нарушилось антиконкурентное соглашение на торгах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Стоимость контракта составляла 71,8 млн рублей.

    Ранее в августе сообщалось, что ФАС завела второе дело на издательство «Просвещение» из-за завышенных цен на учебники истории.

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      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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