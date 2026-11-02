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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 12:48 • Новости дня

    Свердловский экс-замминистра получил девять лет колонии за хищение 63 млн рублей

    Свердловского экс-замминистра Дубровина осудили за хищение 63 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Академический районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина к девяти годам колонии по делу о хищении 63 млн рублей, выделенных на жилье для военных.

    Суд установил, что Дубровин и предприниматель Вадим Пономарев похитили 63 млн рублей из аванса на строительство дома для военных в Орске Оренбургской области, передает ТАСС.

    Оба фигуранта вину не признали. Пономарев приговорен к шести годам колонии общего режима.

    Дубровин в 2017–2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с 2020 года возглавлял управление капитального строительства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Кубани отправили под стражу двух заместителей главы регионального Минтранса по делу о хищениях на 2,8 млрд рублей. В прошлом году в Нижегородской области чиновникам ввели единовременную премию за официальное уведомление губернатора о попытках склонения к коррупции.

    1 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

    Расторгуев назвал причиной смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова онкологию

    Расторгуев назвал причину смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бэк-вокалист музыкальной группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией, сообщил бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

    Расторгуев рассказал, что бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологией с середины лета, после попал в больницу, где его не удалось спасти, передает РИА «Новости».

    Музыкант родился в Москве 2 декабря 1961 года, окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Он был участником «Любэ» практически с самого начала деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов ушел из жизни в возрасте 64 лет.

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    1 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Царицыно подростка
    @ fsb.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания несовершеннолетнего, который планировал устроить теракт на территории столичного музея-заповедника «Царицыно» и признался в распространении нацистской пропаганды.

    Задержанный в столице подросток на допросе рассказал о публикации в социальных сетях материалов экстремистского характера, передает РИА «Новости».

    «На своей странице в TikTok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия по отношению к иммигрантам, людям другой этнической национальности», – сказал несовершеннолетний на видеозаписи ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве сотрудники ФСБ задержали опубликовавшего ролик с угрозами подростка.

    Российские силовые ведомства проверили полученные от США сведения о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу служба получила информацию о подготовке атаки по партнерским каналам от американской стороны.

    Комментарии (6)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    1 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»

    Медведев пошутил о возможном приеме Туска в Москве

    Медведев пошутил о приеме Туска в Москве фразой «своих не бросаем»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в соцсети о том, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.

    Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить «обратно в Москву, где ему и место», передают «Вести».

    «Мы своих не бросаем!» – написал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу Дмитрий Медведев заявил о повторении незаконных методов украинских властей в кризисе вокруг судебной системы Польши.

    В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости серьезного отношения НАТО к словам Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы.

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    1 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Варшаве заявили о нарушении телесной неприкосновенности президента Польши

    Канцелярия президента Польши сообщила о нарушении неприкосновенности Навроцкого

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого обратится в прокуратуру из-за нарушения телесной неприкосновенности главы государства в здании Конституционного суда, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Канцелярия президента Польши направит в прокуратуру уведомление о нарушении телесной неприкосновенности Кароля Навроцкого в Конституционном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio Wnet.

    «Канцелярия президента предпримет действия, связанные с подачей заявлений. Произошло нарушение неприкосновенности президента», – заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич.

    Лешкевич назвал слова исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской, обвинившей президента в применении силы к судьям при посещении здания, попыткой «выстроить себе какую-то линию защиты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса.

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    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 17:14 • Новости дня
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    ФСБ задержала обещавшего нападение в «Царицыно» подростка
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве сотрудники ФСБ задержали подростка, который опубликовал в TikTok ролик с угрозой совершить преступление в музее-заповеднике «Царицыно», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Сотрудники российских силовых ведомств задержали несовершеннолетнего гражданина, планировавшего совершить преступление на территории столичного музея-заповедника «Царицыно», передает ТАСС.

    Проверка проводилась Федеральной службой безопасности совместно с сотрудниками МВД, СК и Росгвардии. Поводом послужила информация о подготовке террористического акта в Москве, переданная правоохранительными органами США.

    В ходе мероприятий правоохранители выявили подростка, который опубликовал в сервисе TikTok свои фотографии в балаклаве, тактической одежде, кепке и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Эти кадры сопровождались снимками из парка «Царицыно» и надписью «I found a place», что в переводе с английского языка означает «Я нашел место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ совместно с другими ведомствами проверила сведения о подготовке теракта в столичном музее-заповеднике «Царицыно».

    В субботу территорию музея-заповедника «Царицыно» закрыли для посетителей.

    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве.

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    2 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Гюров признал победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил с победой действующую главу государства Илияну Йотову.

    Политик призвал болгарское общество стремиться к единству, а не к разделению, передает Novinite.

    «Мы создали по-настоящему хорошую платформу, на которую можно опираться», – заявил Гюров. Окончание предвыборной кампании не означает завершения политической ответственности, так как государство должно работать для граждан, сказал он.

    Кандидат не ожидал такого большого отрыва от Йотовой. Гюров признал результаты выборов, несмотря на расхождения между данными экзитполов и параллельным подсчетом голосов, и сообщил о планах провести анализ итогов голосования.

    Причиной поражения бывший исполняющий обязанности премьера назвал неспособность сформировать повестку вокруг проблем, поднятых на встречах с избирателями. При этом кампания достигла цели, предложив стране альтернативный путь развития, считает он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, exit poll показал лидерство Йотовой во втором туре выборов президента Болгарии.

    Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией.

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    1 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Федерация хоккея Германии рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям, заявил председатель правления организации Франк Лутц.

    «Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира. Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе», – заявил Лутц в эфире MagentaTV, передает ТАСС.

    По его словам, возможный отказ от турнира связан с финансовыми трудностями. Он пояснил, что федерации придется столкнуться с возросшими расходами, особенно на безопасность. Лутц добавил, что этот вопрос необходимо обсудить с немецкими политиками и Международной федерацией хоккея (IIHF).

    Он также отметил потенциальные проблемы с получением виз российскими хоккеистами. Лутц подчеркнул, что решение о выдаче виз является политическим, и вопрос о том, насколько далеко готово зайти правительство Германии, станет предметом дискуссии. Он добавил, что федерация не может повлиять на это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о конце дискриминации в мировом хоккее после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о возвращении россиян на соревнования.

    Хоккейный союз Германии выступил против участия сборных России в турнирах IIHF.

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    1 ноября 2026, 18:42 • Новости дня
    Финляндия предложила закрыть Шенгенскую зону для российских спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

    Финляндия не позволит спортсменам из России участвовать в соревнованиях на территории страны в 2027 году, передает ТАСС.

    «Российские спортсмены не будут желанными гостями в Финляндии в следующем году», – написала глава МИД Элина Валтонен в социальной сети Х.

    Она отметила, что страна будет выступать за такую политику до окончания специальной военной операции на Украине. Министр добавила, что направила письмо главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с предложением ограничить въезд для всех российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

    Валтонен не уточнила, о каких конкретно соревнованиях в 2027 году идет речь. В марте следующего года в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, также Финляндия примет матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Канада сохранила ограничения на участие россиян в проводимых на территории страны турнирах.

    В пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разработать законодательство об отказах в визах на основании гражданства заявителя.

    В прошлом месяце Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация Швеции потребовали отказать россиянам в визах для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    2 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на выборах президента страны
    ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на выборах президента страны
    @ Lin Hao/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент Болгарии Илияна Йотова набрала на выборах 57,6% голосов, сообщает ЦИК Болгарии после обработки 98,43% протоколов.

    Йотова получает 57,63% голосов избирателей, а ее соперник Андрей Гюров набирает 39,4%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил Илияну Йотову.

    В субботу кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова призвала сделать страну каналом дипломатического диалога с Россией и посоветовала европейским лидерам лично позвонить президенту России Владимиру Путину.

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    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    2 ноября 2026, 00:28 • Новости дня
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

    Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Москвой и Киевом полностью соблюдены обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области, режим тишины в зоне гуманитарной миссии завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

    Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

    «Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

    Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

    «В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ

    Турция добилась успеха в продвижении своего видения географии Средиземного моря: соглашение между ней и разными частями Ливии о переделе региона и его газоносного шельфа окончательно утверждено. Однако на этот шельф претендуют слишком многие, чтобы Анкаре это сошло с рук. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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