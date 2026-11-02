Свердловский экс-замминистра получил девять лет колонии за хищение 63 млн рублей

Свердловского экс-замминистра Дубровина осудили за хищение 63 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд установил, что Дубровин и предприниматель Вадим Пономарев похитили 63 млн рублей из аванса на строительство дома для военных в Орске Оренбургской области, передает ТАСС.

Оба фигуранта вину не признали. Пономарев приговорен к шести годам колонии общего режима.

Дубровин в 2017–2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с 2020 года возглавлял управление капитального строительства в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Кубани отправили под стражу двух заместителей главы регионального Минтранса по делу о хищениях на 2,8 млрд рублей. В прошлом году в Нижегородской области чиновникам ввели единовременную премию за официальное уведомление губернатора о попытках склонения к коррупции.