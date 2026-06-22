Экс-главу правительства Кузбасса Телегина осудили по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярёв

До назначения в правительство региона он восемь лет руководил Ленинск-Кузнецким городским округом, передает РИА «Новости».

Его лишили права занимать определенные должности на два года и 11 месяцев, а также звания «Почетный гражданин города Ленинск-Кузнецкого».

Вместе с ним осуждены бывший заместитель главы города Рашид Бадертдинов и главный инженер компании «ЭкоСтрой ЛК» Александр Бадертдинов. Они получили 11 и 10 лет колонии соответственно, а также крупные денежные штрафы. Следствие доказало их причастность к 30 эпизодам преступлений.

Известно, что чиновник покинул свой пост в августе 2022 года по состоянию здоровья. При этом он полностью возместил нанесенный муниципалитету материальный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина к пяти годам колонии за мошенничество.