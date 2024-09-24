Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.5 комментариев
Flydubai и EgyptAir отменили рейсы в Бейрут из-за эскалации в Ливане
Авиакомпании Flydubai и EgyptAir отменили рейсы в Бейрут из-за обострения напряженности в Ливане, связанной с конфликтом между Израилем и движением «Хезболла», сообщил представитель базирующейся в Дубае авиакомпании.
По его словам, эмиратская авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Дубая в Бейрут, которые были запланированы на 24 и 25 сентября, передает ТАСС. Решение принято на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Представитель Flydubai подчеркнул, что это временная мера, вызванная текущими событиями.
Кроме того, аналогичное решение приняла египетская авиакомпания EgyptAir. По данным представителя перевозчика, 24 сентября были отменены два утренних рейса из Каира в столицу Ливана. EgyptAir заявила, что рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в Ливане. Авиакомпания внимательно следит за развитием событий и готова возобновить полеты, как только обстановка позволит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля ночью нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, атаковав десятки целей. В результате этих авиаударов, как сообщил центр экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана, жертвами стали 492 человека, включая 35 детей и 58 женщин, а более 1,6 тыс. человек пострадали. Ранее Минздрав сообщал, что в результате обстрелов ВВС Израиля на юге Ливана погибли 50 человек и 300 пострадали, среди которых также были женщины и дети.