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Израиль ночью атаковал десятки объектов «Хезболлы» в Южном Ливане
Армия обороны Израиля ночью нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, атаковав десятки целей.
ВВС Израиля продолжают атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. За прошедшую ночь израильские силы совершили удары по десяткам целей, сосредоточенных в разных районах Южного Ливана, передает ТАСС.
Между тем движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке на израильскую транспортно-логистическую базу «Амос» и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яаков на севере Израиля. Согласно заявлению «Хезболлы», бойцы использовали ракеты «Фади-1» и «Фади-2» для ударов по целям, находящимся на расстоянии 60 км от ливано-израильской границы, передает РИА «Новости».
Также движение указало, что трижды за ночь атаковали ракетами аэропорт Мегиддо, расположенный на севере Израиля.
Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы атаковали более 150 целей, связанных с шиитской организацией «Хезболла», в Ливане, используя десятки истребителей в утренние часы.
Однако после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров, Али Караки, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что тот жив и находится в безопасном месте.