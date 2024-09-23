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    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    13 комментариев
    23 сентября 2024, 14:14 • Новости дня

    Названо число жертв при ударах израильских ВВС по югу Ливана

    Al Mayadeen: При обстрелах ВВС Израиля на юге Ливана погибли 50 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрелов ВВС Израиля на юге Ливана, по данным Минздрава, погибли 50 человек и 300 пострадали, в том числе женщины и дети.

    ВВС Израиля нанесли удары по пунктам в южной части Ливана, передает ТАСС. По информации телеканала Al Mayadeen, эти удары привели к гибели не менее 50 человек, еще 300 получили ранения. В числе погибших и пострадавших оказались дети, женщины, а также сотрудники спасательных служб.

    Канал Al Mayadeen сообщил о трагедии со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Проводятся спасательные операции и оказание медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ливаном обострился после того, как по югу Ливана были нанесены авиаудары израильскими ВВС. Израиль атаковал южные территории Ливана в ответ на обстрелы своих поселений шиитскими формированиями. Одновременно с этим силы «Хезболлы» применили средства ПВО против израильских самолетов. В результате эскалации ранее был сбит израильский беспилотник Hermez 450.

    22 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения

    Политолог Ципис: «Хезболла» будет полностью разгромлена, если на ее защиту не встанет Иран

    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    @ Fadel Itani/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Технический потенциал «Хезболлы» в сравнении с ЦАХАЛ крайне скромен, эта организация долгое время сопротивлялась Израилю за счет повстанческой модели, однако подрыв пейджеров нанес по ней сильный удар, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее с территории Ливана по Израилю было запущено более 100 ракет .

    «Технический потенциал отрядов «Хезболлы» достаточно ограничен. Ракеты, которыми они располагают, значительно проигрывают в своем качестве израильским. Как правило, применяемые ими боеприпасы летают не дальше, чем на 300 км. Зачастую речь идет о старых советских образцах. Однако в последнее время их арсенал увеличивается», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. 

    «Судя по всему, «Хезболла» получает некоторые модели вооружений от Ирана. Формирование имеет возможности, в том числе совершать и разведывательные операции на территории еврейского государства. Как правило, они работают через агентурные сети: сторонники объединения передают ему координаты тех или иных военных целей», – добавил он.

    «Однако скромные возможности наблюдения с воздуха у них также имеются. Тем не менее добиться высокой точности ударов у «Хезболлы» не получается. Организация продолжает противостояние с Израилем не за счет собственной военной мощи, а благодаря особой форме организации своих рядов», – считает собеседник.

    «Речь идет об отрядах повстанческого типа. Бороться с ними крайне трудно из-за сложностей распознавания непосредственно самого боевика и его отличия от гражданского. Процесс рекрутинга происходит практически безостановочно: новые члены появляются в «Хезболле» каждый день. У них сохраняется высокая идеологическая мотивация», – полагает эксперт.

    «Кроме того, у формирования имеются и спонсоры, например, Иран. Однако в настоящий момент данная организация находится на грани уничтожения. Серия подрывов пейджеров нанесла ей значительный урон. Если в игру на ее стороне не вступит Тегеран, последствия могут оказаться крайне плачевными для «Хезболлы», – заключил Ципис.

    Эскалация на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Ранее с территории Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю. Из них в воздушное пространство страны зашли 85 боеприпасов, часть из них была перехвачена системами ПВО. Падение обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары.

    Кроме того, отряды «Хезболлы» обстреляли заводы компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша». Боеприпасы обладают дальностью полета 80 и 105 км соответственно. Это стало первым жестким ответом организации на подрыв пейджеров в Ливане.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    22 сентября 2024, 09:47 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК

    «Хезболла» обстреляла заводы израильского ВПК к северу от Хайфы

    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК
    @ REUTERS/Ayal Margolin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по заводам израильской компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша», говорится в коммюнике формирования.

    Как говорится в сообщении, вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлы» выпустили ракеты по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса к северу от города Хайфа, сообщает ТАСС. Там добавили, что целью стали заводы компании Rafael, специализирующейся на производстве электронных средств связи и оборудования.

    Атака была совершена в районе Зовулон, находящемся к северу от Хайфы. «Хезболла» использовала ракеты Fadi-1 и Fadi-2 с дальностью полета 80 и 105 км соответственно, а также реактивные установки «Катюша».

    Данная операция была проведена в знак поддержки палестинского народа в секторе Газа. Согласно заявлению «Хезболлы», это был первый ответ на жестокие действия Израиля в Ливане 17 и 18 сентября, когда были подорваны пейджеры и беспроводные устройства связи.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля. При этом ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что стало самой дальней атакованной целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

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    22 сентября 2024, 10:36 • Новости дня
    Шиитские группировки Ирака нанесли удар по Израилю

    Шиитские группировки Ирака атаковали ракетами и БПЛА Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитские вооруженные группировки Ирака заявили об атаке с использованием ракет и БПЛА на северные и южные территории Израиля, что вызвало реакцию Армии обороны Израиля.

    Шиитские вооруженные группировки в Ираке, входящие в состав «Исламского сопротивления», заявили об атаке на Израиль утром в воскресенье, передает «РИА Новости». По их словам, удары были нанесены как ракетами, так и беспилотными летательными аппаратами. В заявлении формирований утверждается, что была атакована жизненно важная цель.

    Также группировки сообщили об ударах ракетами по целям на севере Израиля и беспилотниками на южных территориях.

    Ранее вооруженные шиитские группировки, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля. Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе были атакованы с использованием беспилотников, о чем также заявило «Исламское сопротивление в Ираке». Кроме того, шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

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    20 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ближайшее время получит ответ от Ирана на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, заявил руководитель канцелярии верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, пишет IRNA.

    «Ожидается, что ответ на этот шаг будет дан в скором времени», – цитирует IRNA Гольпайегани, передает ТАСС.

    Напомним, в июле в результате ракетного удара по Тегерану был убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.

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    20 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Командир «Хезболлы» убит в результате авиаудара Израиля

    Командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль погиб после удара израильских ВВС

    Командир «Хезболлы» убит в результате авиаудара Израиля
    @ Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль, ответственный за специальные операции, был убит в результате авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута Дахия.

    Удар был нанесен по району, где расположена мечеть Эль-Каим, и привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате атаки погибли пятеро детей и получили ранения десятки человек.

    Местные власти подтвердили, что израильские истребители выпустили четыре ракеты по жилому району Эль-Джамус. На месте происшествия работают кареты скорой помощи, оказывая помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Израилем и Ливаном регулярно возникают конфликты, которые могут перерасти в полномасштабную войну, но ее можно избежать, если стороны предпримут меры для предотвращения эскалации.

    В свою очередь, Иран и «Хезболла» заинтересованы в прекращении боевых действий с Израилем, учитывая возможные последствия войны в регионе.

    Тем не менее Россия также предупреждала о катастрофических последствиях, которые могут возникнуть из-за военной операции Израиля в Ливане, и подчеркивала необходимость избежать подобного сценария.

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    22 сентября 2024, 04:00 • Новости дня
    Израильские военные с оружием ворвались в офис Al Jazeera в Рамалле

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные с оружием проникли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, сообщает Al Jazeera.

    В сообщении телеканала, действия израильских военных называют «налетом. Сообщается, что якобы введен 45-дневное закрытие канала, передает РИА «Новости».

    По словам одного из солдат, которого цитирует телеканал, есть решение суда о закрытии телеканала на 45 дней. Как отметили журналисты, военные «были вооружены до зубов».

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    20 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одного из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, который отвечал за специальные операции, ликвидировали в результате удара ВВС Израиля по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии.

    В сообщении говорится, что при ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда «Радван» (элитные подразделения «Хезболлы»)», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы выросло до восьми, раненых – 59 человек.

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    22 сентября 2024, 03:09 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла ответный ракетный удар по Израилю

    Al Jazeera: Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанская группировка «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, выпустив более 100 ракет, сообщает Al Jazeera.

    Армия Израиля сообщила, что было обнаружено всего около 10 снарядов, которые были запущены из Ливана, большинство из них были перехвачены, пишет РБК.

    Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета.

    В районе авиабазы ВВС Израиля Рамат-Давид после удара с территории Ливана возник пожар, передает РЕН ТВ со ссылкой на Al Jazeera.

    В свою очередь «Хезболла» заявила о пуске 100 ракет в сторону Израиля. Группировка утверждает, что некоторые из них были крупнокалиберными.

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    22 сентября 2024, 05:45 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военную авиабазу в Израиле

    Группировка «Хезболла» атаковала военную авиабазу в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октября 2023 года, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Телеканал со ссылкой на «Хезболлу» утверждает, что атака на авиабазу Рамат-Давид в Израиле является ответом на нападения на различные регионы и области Ливана и гибель мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это авиабаза на сегодняшний день – самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» нанесла ответный улар по Израилю, выпустив более 100 ракет,

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    21 сентября 2024, 01:29 • Новости дня
    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом

    Небензя счел подрыв пейджеров в Ливане опасным прецедентом и указал на угрозу терактов с использованием бытовых приборов

    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом
    @ Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Произошедшие в Ливане и Сирии взрывы пейджеров ведут к эскалации на Ближнем Востоке, это первый масштабный теракт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, повлекший гибель людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане подчеркнул, что взрывы знаменуют переход конфликта на Ближнем Востоке в новое высокотехнологичное измерение. «Первая в истории масштабная террористическая атака с применением информационно-телекоммуникационных технологий, повлекшая гибель людей», – приводит его слова ТАСС.

    Российский дипломат обратил особое внимание на происхождение электронных устройств, использованных для взрывов. Он отметил, что необходимо получить подробный отчет от вовлеченных коммерческих структур о безопасности их продукции. Небензя заявил, что атака была осуществлена через удаленное воздействие на электронику из другой юрисдикции, что делает ее крайне опасным прецедентом.

    Небензя призвал все заинтересованные стороны, включая Ливан, воспользоваться «глобальным межправительственным реестром контактных пунктов», запущенным по российской инициативе, чтобы предотвратить и урегулировать «серьезные инциденты» в будущем. Он подчеркнул важность этого шага для установления всех обстоятельств произошедшего в Ливане. «Ожидаем, что получатели возможного запроса со стороны Бейрута незамедлительно его рассмотрят и дадут ответ ливанским коллегам», – сказал Небензя.

    По словам Небензи, организаторы теракта целенаправленно стремились разжечь масштабную вооруженную конфронтацию на Ближнем Востоке, пытаясь спровоцировать новую большую войну.

    «С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.

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    22 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    Ливан выпустил более 100 ракет по Израилю

    ЦАХАЛ зафиксировал запуск 105 ракет из Ливана по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля и часть была перехвачена, остальные 20 зафиксированы в Изреельской долине, говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Утром в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 105 ракет из Ливана, передает ТАСС. Сирены прозвучали в северных районах Израиля в период между 06:24 и 07:00 по местному времени, предупреждая о ракетных ударах. По информации ЦАХАЛ, около 85 ракет пробили воздушное пространство Израиля, часть которых была перехвачена системами ПВО.

    Дополнительно, в воздушное пространство Израиля в районе Изреельской долины проникли еще 20 ракет. Падение ракет и обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары. Противопожарные службы работают над ликвидацией возгораний в указанных районах.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид в Израиле, что стало самой дальней атакой с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. В ответ израильские ВВС осуществили налеты на юг Ливана, включая районы Эль-Джаббур и Джебель-Рейхан. Ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболла» и Израилем Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан, пока еще есть возможность.

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    21 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Израиль в ООН не признал причастность к подрыву пейджеров в Ливане

    Постпред Израиля в ООН Данон отказался признать причастность своей страны к подрыву пейджеров в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил о предпочтении дипломатии в решении конфликтов и отказался комментировать обвинения в подрыве пейджеров в Ливане.

    «Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    В своем заявлении он заверил, что страна делает все возможное для борьбы с террористами и минимизации жертв среди мирного населения, а также предпочитает дипломатию. Он сказал, что Израиль не хочет эскалации, не собирается вступать в войну с «Хезболлой».

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров,  среду произошли взрывы раций. В четверг израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

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    22 сентября 2024, 16:21 • Новости дня
    Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до 50

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана.

    Гражданская оборона добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы выросло до восьми, раненых – 59 человек.

    Также в ЦАХАЛ сообщали, что одного из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, который отвечал за специальные операции, ликвидировали в результате удара ВВС Израиля по Бейруту.

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    22 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал гражданам США поскорее покинуть Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, пока еще есть возможность, покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболла» и Израилем, следует из заявления посольства США.

    В Госдепе предупредили, возможность покинуть Ливан коммерческими рейсами может исчезнуть из-за ухудшения обстановки и эскалации конфликта. В заявлении отмечается, что посольство США может быть не в состоянии помочь тем американским гражданам, которые захотят остаться в Ливане, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане грозит катастрофическими последствиями.

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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