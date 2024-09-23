Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Названо число жертв при ударах израильских ВВС по югу Ливана
Al Mayadeen: При обстрелах ВВС Израиля на юге Ливана погибли 50 человек
В результате обстрелов ВВС Израиля на юге Ливана, по данным Минздрава, погибли 50 человек и 300 пострадали, в том числе женщины и дети.
ВВС Израиля нанесли удары по пунктам в южной части Ливана, передает ТАСС. По информации телеканала Al Mayadeen, эти удары привели к гибели не менее 50 человек, еще 300 получили ранения. В числе погибших и пострадавших оказались дети, женщины, а также сотрудники спасательных служб.
Канал Al Mayadeen сообщил о трагедии со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Проводятся спасательные операции и оказание медицинской помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ливаном обострился после того, как по югу Ливана были нанесены авиаудары израильскими ВВС. Израиль атаковал южные территории Ливана в ответ на обстрелы своих поселений шиитскими формированиями. Одновременно с этим силы «Хезболлы» применили средства ПВО против израильских самолетов. В результате эскалации ранее был сбит израильский беспилотник Hermez 450.