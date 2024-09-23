Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю после года на МКС
Экипаж «Союз МС-25» завершил длительную миссию на МКС
Экипаж корабля «Союз МС-25», включающий двух космонавтов из России и одного астронавта из США, успешно вернулся на Землю после проведения годовой миссии на Международной космической станции (МКС).
Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон завершили свою продолжительную миссию на Международной космической станции, передает ТАСС. Вернувшись на Землю, экипаж прибыл на корабле «Союз МС-25», который приземлился в Казахстане, рядом с городом Жезказган.
После посадки к месту прибытия капсулы прибыли спасательные службы, которые начали процесс эвакуации экипажа. Миссия, в которой участвовали космонавты и астронавт, стала одной из самых длительных в истории работы станции. Предварительные данные показывают, что все члены команды чувствуют себя удовлетворительно, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не выявлено.
Эта миссия является важной для дальнейшего изучения возможностей длительного пребывания человека в космосе. В рамках полета был проведен ряд экспериментов и исследований, направленных на улучшение условий для будущих миссий и расширение знаний о влиянии космической среды на человеческий организм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, орбиту Международной космической станции скорректировали перед запланированной на сентябрь пересменкой пилотируемых кораблей «Союз», сообщили в Роскосмосе. Тем временем Роскосмос объявил о составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС», которые отправятся на МКС в 2025 и 2026 годах.