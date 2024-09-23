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    США удалось продавить идею объединения двух океанов
    Автомобиль с послом России подорвался в Пакистане
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего КВН
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    Макрон призвал ЕС пересмотреть в будущем отношения с Россией
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    Глава МИД Британии заявил о продолжении украинского конфликта «до 2026 и далее»
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    10 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    33 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    23 сентября 2024, 03:00 • Новости дня

    Республиканцы предложили временный бюджет США

    Республиканцы в конгрессе США предложили предусматривающий финансирование правительства на нынешнем уровне временный бюджет.

    Согласно проекту, который внес член палаты представителей Томас Кол предполагается продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. Согласно документу, может быть увеличен бюджет Секретной службы США для «выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами», передает РИА «Новости».

    Лидер демократов в парламенте Хаким Джеффрис заявил, что законодатели рассмотрят предложение.

    Напомним, действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября.

    Ранее конгрессмены США заблокировали план временного финансирования правительства.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

    22 сентября 2024, 15:27 • Новости дня
    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае

    Прокуратура: Причиной гибели детей после отравления в Красноярском крае могло стать попадание опасного вещества в пищу

    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следствие рассматривает две версии инцидента в селе Красная Сопка, где отравились шесть человек, из них трое детей не пережили отравление. Основными версиями названы употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества, сообщила прокуратура Красноярского края.

    По данным прокуратуры, в настоящее время проводятся масштабные следственные мероприятия для установления точных причин произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе «отравление продуктами питания», приобретенными в магазине, и «попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что все необходимые образцы для экспертизы уже изъяты. Кроме того, следователи тщательно изучают образ жизни семьи и условия, в которых они проживали. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики и характеризовалась положительно, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

    В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2024, 17:27 • Новости дня
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    @ @RusEmbPakistan

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобиль сопровождения делегации подорвался на мине в Пакистане, в нем находился посол России, сообщило российское посольство в Исламабаде.

    Сообщается, что глава посольства России в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что автомобиль подорвался по пути в отель. Представители дипкорпуса не пострадали, но несколько полицейских были ранены.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 05:13 • Новости дня
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и потом отражавшие наступление противника командиры 48-й армии, готовы дать показания по уголовному делу бывшего командующего армией генерал-майор Ивана Попова, сообщили в Западном окружном военном суде.

    Попов отметил, что, несмотря на ходатайство следствию, его просьбы о допросе командиров 48-й армии были проигнорированы и не удовлетворены, передает ТАСС.

    По его словам, ему необходима была юридическая и экономическая помощь, так как все документы в материалах содержат большое количество накладных, ему необходимо предварительно линию защиты.

    Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте. Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.

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    22 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения

    Политолог Ципис: «Хезболла» будет полностью разгромлена, если на ее защиту не встанет Иран

    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    @ Fadel Itani/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Технический потенциал «Хезболлы» в сравнении с ЦАХАЛ крайне скромен, эта организация долгое время сопротивлялась Израилю за счет повстанческой модели, однако подрыв пейджеров нанес по ней сильный удар, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее с территории Ливана по Израилю было запущено более 100 ракет .

    «Технический потенциал отрядов «Хезболлы» достаточно ограничен. Ракеты, которыми они располагают, значительно проигрывают в своем качестве израильским. Как правило, применяемые ими боеприпасы летают не дальше, чем на 300 км. Зачастую речь идет о старых советских образцах. Однако в последнее время их арсенал увеличивается», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. 

    «Судя по всему, «Хезболла» получает некоторые модели вооружений от Ирана. Формирование имеет возможности, в том числе совершать и разведывательные операции на территории еврейского государства. Как правило, они работают через агентурные сети: сторонники объединения передают ему координаты тех или иных военных целей», – добавил он.

    «Однако скромные возможности наблюдения с воздуха у них также имеются. Тем не менее добиться высокой точности ударов у «Хезболлы» не получается. Организация продолжает противостояние с Израилем не за счет собственной военной мощи, а благодаря особой форме организации своих рядов», – считает собеседник.

    «Речь идет об отрядах повстанческого типа. Бороться с ними крайне трудно из-за сложностей распознавания непосредственно самого боевика и его отличия от гражданского. Процесс рекрутинга происходит практически безостановочно: новые члены появляются в «Хезболле» каждый день. У них сохраняется высокая идеологическая мотивация», – полагает эксперт.

    «Кроме того, у формирования имеются и спонсоры, например, Иран. Однако в настоящий момент данная организация находится на грани уничтожения. Серия подрывов пейджеров нанесла ей значительный урон. Если в игру на ее стороне не вступит Тегеран, последствия могут оказаться крайне плачевными для «Хезболлы», – заключил Ципис.

    Эскалация на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Ранее с территории Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю. Из них в воздушное пространство страны зашли 85 боеприпасов, часть из них была перехвачена системами ПВО. Падение обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары.

    Кроме того, отряды «Хезболлы» обстреляли заводы компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша». Боеприпасы обладают дальностью полета 80 и 105 км соответственно. Это стало первым жестким ответом организации на подрыв пейджеров в Ливане.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    22 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах

    Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек

    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне конфликта в Донбассе: группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад» нанесли поражение ВСУ, уничтожив более 1500 военнослужащих.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.

    Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.

    В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    22 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине

    Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине

    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине., но не упомянули в совместном заявлении Россию, сообщили в Белом доме.

    Как следует из документа, который распространил Белый дом  по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.

    Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска (Покровск) стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

    Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    «Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2024, 09:47 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК

    «Хезболла» обстреляла заводы израильского ВПК к северу от Хайфы

    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК
    @ REUTERS/Ayal Margolin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по заводам израильской компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша», говорится в коммюнике формирования.

    Как говорится в сообщении, вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлы» выпустили ракеты по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса к северу от города Хайфа, сообщает ТАСС. Там добавили, что целью стали заводы компании Rafael, специализирующейся на производстве электронных средств связи и оборудования.

    Атака была совершена в районе Зовулон, находящемся к северу от Хайфы. «Хезболла» использовала ракеты Fadi-1 и Fadi-2 с дальностью полета 80 и 105 км соответственно, а также реактивные установки «Катюша».

    Данная операция была проведена в знак поддержки палестинского народа в секторе Газа. Согласно заявлению «Хезболлы», это был первый ответ на жестокие действия Израиля в Ливане 17 и 18 сентября, когда были подорваны пейджеры и беспроводные устройства связи.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля. При этом ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что стало самой дальней атакованной целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

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    22 сентября 2024, 08:04 • Новости дня
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили каменные половецкие изваяния XI-XII веков на Донбассе и передали их в Мариупольский краеведческий музей для дальнейшего хранения и исследования.

    Военнослужащие Росгвардии, находясь в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, наткнулись на исторические артефакты, о чем сообщило РИА Новости. Были обнаружены каменные, половецкие изваяния, датированные 11-12 веками нашей эры. После консультации с сотрудниками краеведческого музея Мариуполя, была подтверждена историческая ценность находок.

    Офицер Росгвардии рассказал, что при выполнении служебно-боевых задач, военнослужащие наткнулись на каменные фигуры. После дальнейшего обследования территории было найдено еще несколько изваяний. В связи с этим, было принято решение передать артефакты в музей.

    Директор краеведческого музея Мариуполя Раиса Божко подтвердила датировку артефактов, отметив их важность для коллекции музея, которая на данный момент утрачена почти на 90 процентов из-за военных действий. Новые находки станут временной частью коллекции музея для дальнейших экспонирования и научного исследования.

    Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.

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    22 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

    Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прогрессе в переговорах по поставкам истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon от Запада, а также заявил о предстоящих анонсах.

    По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

    По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

    Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

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    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе КВН.

    Отмечается, что заявление подали администрация кладбища и семья Маслякова. Также сообщается, что крест восстановлен, а для обеспечения безопасности на кладбище предприняты все необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях сообщили, что неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Полицией был задержан житель Москвы 2004 года рождения.

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    22 сентября 2024, 10:36 • Новости дня
    Шиитские группировки Ирака нанесли удар по Израилю

    Шиитские группировки Ирака атаковали ракетами и БПЛА Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитские вооруженные группировки Ирака заявили об атаке с использованием ракет и БПЛА на северные и южные территории Израиля, что вызвало реакцию Армии обороны Израиля.

    Шиитские вооруженные группировки в Ираке, входящие в состав «Исламского сопротивления», заявили об атаке на Израиль утром в воскресенье, передает «РИА Новости». По их словам, удары были нанесены как ракетами, так и беспилотными летательными аппаратами. В заявлении формирований утверждается, что была атакована жизненно важная цель.

    Также группировки сообщили об ударах ракетами по целям на севере Израиля и беспилотниками на южных территориях.

    Ранее вооруженные шиитские группировки, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля. Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе были атакованы с использованием беспилотников, о чем также заявило «Исламское сопротивление в Ираке». Кроме того, шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает ряд Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Кроме того, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

    По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.

    Другой Telegram-канал пишет, что мужчине 19 лет, он страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    22 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    @ Panoramic/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супругу британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения курса химиотерапии, фото опубликовала газета Daily Mail.

    На фото, которое опубликовала газета, Кейт Миддлтон сидит на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находится ее супруг. Издание уточняет, что супруги запечатлены, когда направлялись на воскресную службу, передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркивает, что это первое фото принцессы, после того как она завершила курс химиотерапии.

    Ранее Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, отметив, что это огромное облегчение, однако путь к полному выздоровлению еще предстоит пройти.

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