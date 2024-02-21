Стало известно о подготовке Конгресса США к шатдауну

Axios: Республиканцы в Конгрессе США готовятся к шатдауну правительства в марте

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным портала Axios, «сдержанный оптимизм» республиканцев относительно возможной приостановки работы правительства, в данный момент уже сменился «ожиданием шатдауна», передает ТАСС.

Axios приводит слова неназванного законодателя-республиканца о том, люди ожидают шатдаун, но, вероятно, продлится он всего несколько дней. По мнению другого источника, республиканцы и демократы могут быть «близки к достижению договоренностей» о продлении финансирования правительства США, хотя сделка вполне может сорваться.

Портал подчеркивает, что в отсутствие договоренностей о продлении финансирования 8 марта наступит шатдаун всего правительства. При этом, даже в случае достижения договоренностей к 30 апреля законодатели должны согласовать полноценный бюджет работы правительства на 2024 год, либо федеральные расходы на работу всех федеральных ведомств и программ будут снижены на 1%.

Напомним, 17 января в США согласовали продление финансирования правительства страны.