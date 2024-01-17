На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
В США согласовали продление финансирования правительства страны
Проект закона, предполагающий продление финансирования правительства США, прошел процедурное голосование в сенате конгресса.
Для поддержки работы над проектом закона необходима поддержка как минимум 60 сенаторов, согласно предварительным подсчетам голосования, работа над ним продолжится, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования телеканала C-SPAN.
До этого о предварительной договоренности продлить компромиссный законопроект о продолжении финансирования американского правительства сообщали собеседники Politico.