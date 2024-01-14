Politico: В конгрессе США договорились о продлении финансирования правительства

Tекст: Алексей Дегтярев

Лидеры Палаты представителей и сената конгресса договорились о законопроекте, продлевающем финансирование, хотя спикер нижней палаты Майк Джонсон отвергал ранее такое предложение, утверждают собеседники Politico, передает ТАСС.

Им предстоит уложиться до 19 января, когда заканчивается срок действия закона о продолжении финансирования нескольких программ и ведомств, которые занимаются сельским хозяйством, энергетикой, военным комплексом, транспортом и жильем.

Если до этого срока не будет принят новый закон, то этим ведомствам придется приостановить работу из-за отсутствия денег. Работу других ведомств продлили до 2 февраля.

Собеседники издания утверждают, что конгресс согласовал продление выделения средств одним правительственным структурам до 1 марта, другим – до 8 марта.

Ранее Bloomberg сообщало, что Белый дом попросил несколько ведомств подготовиться к возможному шатдауну.