Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Politico: В конгрессе США договорились о продлении финансирования правительства
На следующей неделе в конгрессе США могут принять компромиссный проект закона о продолжении финансирования работы правительства страны, сообщили источники Politico.
Лидеры Палаты представителей и сената конгресса договорились о законопроекте, продлевающем финансирование, хотя спикер нижней палаты Майк Джонсон отвергал ранее такое предложение, утверждают собеседники Politico, передает ТАСС.
Им предстоит уложиться до 19 января, когда заканчивается срок действия закона о продолжении финансирования нескольких программ и ведомств, которые занимаются сельским хозяйством, энергетикой, военным комплексом, транспортом и жильем.
Если до этого срока не будет принят новый закон, то этим ведомствам придется приостановить работу из-за отсутствия денег. Работу других ведомств продлили до 2 февраля.
Собеседники издания утверждают, что конгресс согласовал продление выделения средств одним правительственным структурам до 1 марта, другим – до 8 марта.
Ранее Bloomberg сообщало, что Белый дом попросил несколько ведомств подготовиться к возможному шатдауну.