Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
В Тихорецком районе запретили полевые работы из-за ЧП
Власти Тихорецкого района запретили полевые работы в зоне ЧП
Власти ввели запрет на проведение полевых работ в Тихорецком районе Ростовской области в зоне 10 км от места ЧП до завершения обследования территорий, сообщил глава района Анатолий Перепелин.
По его словам, решение было принято оперативным штабом для обеспечения безопасности сельхозтоваропроизводителей, передает ТАСС. Запрет будет действовать до полного обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.
Кроме того, глава района отметил, что ситуация в Тихорецке после падения БПЛА стабилизировалась, передает РИА «Новости». Общественный транспорт в городе функционирует в штатном режиме, однако выезд по направлению к станице Новорождественской остается закрытым.
На месте инцидента продолжают работать оперативные и специальные службы, а также правоохранители. На территории сохраняется локальный режим чрезвычайной ситуации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.