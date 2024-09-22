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Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
Принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и потом отражавшие наступление противника командиры 48-й армии, готовы дать показания по уголовному делу бывшего командующего армией генерал-майор Ивана Попова, сообщили в Западном окружном военном суде.
Попов отметил, что, несмотря на ходатайство следствию, его просьбы о допросе командиров 48-й армии были проигнорированы и не удовлетворены, передает ТАСС.
По его словам, ему необходима была юридическая и экономическая помощь, так как все документы в материалах содержат большое количество накладных, ему необходимо предварительно линию защиты.
Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте. Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.