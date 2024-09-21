Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.16 комментариев
Посол: Мнение Турции об участии России в конференции по Украине не слушают
Турецкая сторона поддерживает российское участие на конференциях по Украине, но ее позиция остается незамеченной на международной арене, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
Россия не будет участвовать в конференциях по Украине, несмотря на поддержку Анкары, сказал Ерхов, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что Турция на всех международных форумах, включая встречи в «Копенгагенском формате», последовательно отстаивает необходимость участия России.
Однако западные страны продолжают игнорировать этот подход, организуя форумы без участия Москвы. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц высказался за участие России в таких мероприятиях, но западные страны настаивают на проведении конференций по «формуле Зеленского».
Россия не намерена принимать участие в этих мероприятиях, поскольку они представляют собой не что иное, как попытку вручить ультиматум. Москва не видит смысла в участии в подобных «спектаклях», и будет продолжать игнорировать такие инициативы, пока они не изменят своего характера, заключил посол.
В начале сентября Олаф Шольц заявлял, что настал момент для обсуждения достижения мира на Украине.