Tекст: Алексей Дегтярев

Россия не будет участвовать в конференциях по Украине, несмотря на поддержку Анкары, сказал Ерхов, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Турция на всех международных форумах, включая встречи в «Копенгагенском формате», последовательно отстаивает необходимость участия России.

Однако западные страны продолжают игнорировать этот подход, организуя форумы без участия Москвы. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц высказался за участие России в таких мероприятиях, но западные страны настаивают на проведении конференций по «формуле Зеленского».

Россия не намерена принимать участие в этих мероприятиях, поскольку они представляют собой не что иное, как попытку вручить ультиматум. Москва не видит смысла в участии в подобных «спектаклях», и будет продолжать игнорировать такие инициативы, пока они не изменят своего характера, заключил посол.

В начале сентября Олаф Шольц заявлял, что настал момент для обсуждения достижения мира на Украине.