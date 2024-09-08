Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.
Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.
При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.