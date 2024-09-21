ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Tекст: Алексей Дегтярев

В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.