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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО
    Бербок назвала условие «конца Украины»
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    Российские войска поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса ХЕС
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    Борис Акимов Борис Акимов Традиционные ценности? Начните с себя

    Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.

    3 комментария
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    8 комментариев
    21 сентября 2024, 12:59 • Новости дня

    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны ВСУ

    Группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го украинского погранотряда около Дзержинска, Нелеповки, Покровска, Димитрова, Гродовки, Крутого Яра, Селидово, Украинска и Горняка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», американская бронемашина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны рядом с Липцами, Волчанском, Волчанскими Хуторами Харьковской области и города Харьков, отчитались в Минобороны.

    Группировка отразила три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две бронемашины, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Петропавловки, Загрызово, Изюмского, Вишневого, Колесниковки, Ковшаровки Харьковской области, Невского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка, два американских бронетранспортера М113, две 155-мм гаубицы М777 и две американские 155-мм гаубицы М198, а также два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, подытожили в оборонном ведомстве.

    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    20 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Константин Сергеев

    По порту в Одессе нанесли удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами, сообщили представители подполья.

    «В 13.45 в Одессе услышан мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попали в склад, который буквально вчера загружен снарядами и ракетами. Слышится мощная и множественная детонация», – сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады ВСУ.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    20 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города

    Эксперт Анпилогов: Передача литовской ТЭЦ Украине – это декларативный шаг

    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перевезти ТЭЦ из Литвы на Украину можно, хотя это и весьма сложная инженерная задача. Но эта станция даст мизерное приращение электрогенерации. Кроме того, уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее Украине.

    «Перевозка ТЭЦ технически реализуема, но это очень серьезная инженерная задача. Очень многое зависит от мощности исходного объекта», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Трудна сама перевозка котлового оборудования, если речь идет о твердотопливной ТЭЦ, работающей на угле или торфе. Кроме того, сейчас большинство станций используют паровые турбины. Специалистам при возведении нужно выставить все упорные подшипники, на которых конструкция будет крутиться с достаточно высокой скоростью», – отметил он.

    «Литовскую ТЭЦ можно будет поставить только возле уже существующей электросети. Скорее всего, это будут делать на Западной Украине, хотя и она находится в досягаемости для российских ударов. Этот шаг – декларативный со стороны Вильнюса и Киева, он напоминает попытки вычерпать воду решетом, потому что уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти», – продолжил спикер.

    По его словам, Литва и Украина, возможно,  планируют своеобразный энергетический каннибализм, когда разобранная ТЭЦ не будет собираться на Украине, а ее детали пойдут на замену уничтоженных. «Прибалтика всю инфраструктуру получила от Советского Союза, станции сделаны по стандартам того времени – в турбинном оборудовании, в котлах, все это унифицировано. Поэтому, в принципе, они могут использовать запчасти для восстановления Криворожской или Приднепровской станций», – пояснил Анпилогов.

    Он напомнил, что Россия уничтожила почти до 80% потенциала украинских ТЭЦ. «Остались лишь небольшие объекты генерации. Есть на Украине и газопоршневые установки, но они производят скромное количество электроэнергии, обычно единицы МВт. Этого хватает, чтобы снабжать теплом небольшой город», – детализировал эксперт.

    «Однако импорт энергии на Украину составляет уже сейчас, в летнее время, около 2 ГВт. А зимой эта цифра вырастет до пяти. ТЭЦ, которую привезут из Литвы, думаю, даст в пределах сотни. Все будет зависеть от газа – коксовый или доменный менее калорийные, чем природный. Если станция работала на качественном антраците, а ее запустят, допустим, на буром угле, это тоже обернется потерей мощности», – пояснил он.

    «В любом случае речь идет о капле в море. Литовская ТЭЦ – это решение вопроса энергоснабжения для какого-нибудь небольшого западноукраинского города вроде Стрыя. И то – не полностью», – указал Анпилогов.

    Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее частей Украине. Об этом во время своего визита в Киев сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, составные компоненты станции будут использоваться для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление из солидарности с Киевом, чтобы сэкономленные объемы передать Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли эта помощь вытянуть зимой украинскую энергетику.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя ВС Украины, включая МиГ-29 и два Су-27, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя воздушных сил Украины, среди которых были один МиГ-29 и два Су-27.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность, сбив значительное количество вражеских целей. В их числе оказались семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

    Также были уничтожены 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из этих беспилотников 153 были устранены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В последние сутки украинские войска четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, однако все попытки были отражены российскими силами.

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    20 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    Лавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

    Лавров в интервью Sky News Arabia выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающейся дискуссией на Западе о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет. «Уже несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про «красные линии», а Запад каждый раз эти «красные линии» пересекает, и ничего не происходит», – отметил он, передает ТАСС.

    Министр напомнил о недавних заявлениях президента РФ Владимира Путина. «Особенно в контексте инициатив о том, чтобы предоставить Украине американские, французские, британские дальнобойные ракеты и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России», – указал он.

    В пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием.

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    21 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН

    Сикорский назвал свои слова о передаче Крыма под мандат ООН «гипотетической дискуссией»

    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о возможной передаче Крыма под мандат ООН, заявив, что это была лишь «гипотетическая дискуссия» в кругу экспертов.

    В ходе пресс-конференции в Вашингтоне Сикорский подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и неоднократно заявляла об этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

    «В то же время, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record», – заявил министр. Он пояснил, что в ходе обсуждения рассматривались различные варианты реализации предложений украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Киевом контроля над Крымом.

    Напомним, Сикорский предложил урегулировать конфликт вокруг статуса Крыма путем передачи полуострова под мандат ООН на 20 лет с последующим «честным» референдумом. На это глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил, что Крым якобы является территорией Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Польши абсурдным, подчеркнув, что статус российских регионов не подлежит обсуждению.

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    21 сентября 2024, 06:52 • Новости дня
    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»

    Депутат Рады Яресько предупредила украинцев о длительных отключениях света зимой

    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцам стоит готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии этой зимой, заявила депутат Верховной рады Елизавета Яресько, представляющая пропрезидентскую партию «Слуга народа».

    «Не нужно иметь иллюзий, нужно готовиться к худшему», – приводит слова Яресько ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Она рекомендовала готовиться к «большому количеству часов» без света.

    Украинский энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что страна может столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении при минусовых температурах. По его словам, в условиях холодов отключения могут составлять от 10 до 12 часов ежедневно.

    Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол счел поддержку Украины со стороны ЕС недостаточной. Он полагает, что Европа может нарастить поставки электроэнергии на Украину, а европейские потребители могли бы снизить потребление электроэнергии и больше направлять ее на восток в качестве солидарности.


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    21 сентября 2024, 04:56 • Новости дня
    На Украине объявили о смерти двух спортсменов-чемпионов в составе ВСУ

    В числе боевиков ВСУ ликвидированы чемпионка Украины по тяжелой атлетике Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Стрелец

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли, сообщили украинские власти.

    Украинские СМИ со ссылкой на Здолбуновский городской совет сообщают, что 47-летняя Пашкевич «выполняла боевое задание» на территории ДНР. До этого Спортивный комитет Украины сообщил, что в зоне российской специальной военной операции на Украине «погиб» 21-летний Стрелец. Стрелец стал чемпионом мира по панкратиону в 2021 году.

    Напомним, в сентябре главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в ВСУ и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне СВО. В конце августа был ликвидирован чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который также участвовал в боевых действиях против России.

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    20 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной

    Германский политолог Рар: Жители ЕС будут не в восторге из-за ограничений электроэнергии ради солидарности с Украиной

    Немецкий эксперт оценил призыв к европейцам сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на потенциальное недовольство населения Евросоюза ограничениями в части электроэнергии, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Международного энергетического агентства обвинил Европу в недостаточной поддержке энергосистемы Украины и призвал усилить поставки генераторов и ремонтного оборудования перед зимой.

    «Население стран Евросоюза будет не в восторге, если их правительства решат сократить подачу электроэнергии или повысить цены на услуги в Европе в знак солидарности с Украиной. Однако, несмотря на это, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Аргумент, что инфраструктура Украины из-за продолжения боевых действий может еще больше пострадать, на Брюссель, Париж и Берлин не подействует. Европейцам через СМИ будут предлагать картину Украины, которая «геройски сражается за европейские ценности», – предположил эксперт.

    Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.

    Согласно отчету МЭА, опубликованному накануне, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.

    Бирол также отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Офис Зеленского уже запросил поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен», что связано с изменениями в структуре ТЦК.

    Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию граждан моложе 25 лет, имевших ранее статус «ограниченно годен», сообщает РИА Новости. Об этом объявил украинский политик Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Он пояснил, что решение было принято именно командованием сухопутных войск, поскольку военные комиссариаты, или ТЦК, входят в состав этой структуры. Таким образом, это решение направлено на регулирование мобилизационных процессов в рамках украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские СМИ сообщали, что киевский режим собирается призывать в армию лиц с ВИЧ и психическими расстройствами. Вслед за этим власти Украины приняли решение проводить мобилизацию среди граждан, ранее освобожденных от службы по состоянию здоровья. Этот шаг, по мнению экспертов, может привести к росту недовольства среди населения и негативно повлиять на боевой дух солдат.



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