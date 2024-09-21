Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», американская бронемашина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119.

Между тем подразделения группировки «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны рядом с Липцами, Волчанском, Волчанскими Хуторами Харьковской области и города Харьков, отчитались в Минобороны.

Группировка отразила три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две бронемашины, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Петропавловки, Загрызово, Изюмского, Вишневого, Колесниковки, Ковшаровки Харьковской области, Невского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР.

Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка, два американских бронетранспортера М113, две 155-мм гаубицы М777 и две американские 155-мм гаубицы М198, а также два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, подытожили в оборонном ведомстве.