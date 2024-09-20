Москалькова назвала основные принципы новой архитектуры международной системы защиты прав человека

Tекст: Валерия Городецкая

К ним также относятся безбарьерная правозащитная среда, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека, максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, сказала Москалькова на специальной сессии «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира» в рамках IX Юридического форума стран БРИКС, сообщается на сайте омбудсмена.

В продолжение необходимости укрепления международного взаимодействия первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмаль Саидов предложил создать ассоциацию национальных институтов по правам человека государств – членов БРИКС и открыть на базе МГИМО центр сравнительно-правовых исследований государств – членов БРИКС.

В ходе дискуссии Москалькова особо отметила, что для правозащитных институтов двустороннее сотрудничество в приоритете носит практический характер. Она рассказала участникам сессии о гражданке России, осужденной в Турецкой Республике на 30 лет заключения за перевозку наркотиков. Благодаря сотрудничеству уполномоченного с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем удалось обеспечить россиянку всем необходимым и улучшить условия ее содержания.

В работе сессии в режиме видеосвязи приняли участие омбудсмены и представители национальных правозащитных институтов Бразилии, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Ирана и России, а также омбудсмен Турецкой Республики, которая подала заявку на вступление в БРИКС. Очно в работе сессии участвовали представители федеральных государственных органов Российской Федерации, исследователи МГИМО, члены экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, представители российского научного и экспертного сообщества, а также региональные уполномоченные по правам человека.

IX Юридический форум стран БРИКС «Право на страже справедливого мира» проходит на базе МГИМО 19-20 сентября. Организатором мероприятия выступили Московский институт международных отношений и Ассоциация юристов России.