Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.4 комментария
Москалькова назвала основные принципы новой архитектуры международной системы защиты прав человека
Политическая нейтральность является одним из ключевых принципов новой архитектуры международной системы защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
К ним также относятся безбарьерная правозащитная среда, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека, максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, сказала Москалькова на специальной сессии «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира» в рамках IX Юридического форума стран БРИКС, сообщается на сайте омбудсмена.
В продолжение необходимости укрепления международного взаимодействия первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмаль Саидов предложил создать ассоциацию национальных институтов по правам человека государств – членов БРИКС и открыть на базе МГИМО центр сравнительно-правовых исследований государств – членов БРИКС.
В ходе дискуссии Москалькова особо отметила, что для правозащитных институтов двустороннее сотрудничество в приоритете носит практический характер. Она рассказала участникам сессии о гражданке России, осужденной в Турецкой Республике на 30 лет заключения за перевозку наркотиков. Благодаря сотрудничеству уполномоченного с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем удалось обеспечить россиянку всем необходимым и улучшить условия ее содержания.
В работе сессии в режиме видеосвязи приняли участие омбудсмены и представители национальных правозащитных институтов Бразилии, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Ирана и России, а также омбудсмен Турецкой Республики, которая подала заявку на вступление в БРИКС. Очно в работе сессии участвовали представители федеральных государственных органов Российской Федерации, исследователи МГИМО, члены экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, представители российского научного и экспертного сообщества, а также региональные уполномоченные по правам человека.
IX Юридический форум стран БРИКС «Право на страже справедливого мира» проходит на базе МГИМО 19-20 сентября. Организатором мероприятия выступили Московский институт международных отношений и Ассоциация юристов России.