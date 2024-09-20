  • Новость часаВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    4 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    29 комментариев
    20 сентября 2024, 18:52 • Новости дня

    Москалькова назвала основные принципы новой архитектуры международной системы защиты прав человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политическая нейтральность является одним из ключевых принципов новой архитектуры международной системы защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    К ним также относятся безбарьерная правозащитная среда, расширение практики двустороннего международного сотрудничества в защите прав человека, максимальное представительство и коллективное решение наиболее значимых вопросов, сказала Москалькова на специальной сессии «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира» в рамках IX Юридического форума стран БРИКС, сообщается на сайте омбудсмена.

    В продолжение необходимости укрепления международного взаимодействия первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмаль Саидов предложил создать ассоциацию национальных институтов по правам человека государств – членов БРИКС и открыть на базе МГИМО центр сравнительно-правовых исследований государств – членов БРИКС.

    В ходе дискуссии Москалькова особо отметила, что для правозащитных институтов двустороннее сотрудничество в приоритете носит практический характер. Она рассказала участникам сессии о гражданке России, осужденной в Турецкой Республике на 30 лет заключения за перевозку наркотиков. Благодаря сотрудничеству уполномоченного с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем удалось обеспечить россиянку всем необходимым и улучшить условия ее содержания.

    В работе сессии в режиме видеосвязи приняли участие омбудсмены и представители национальных правозащитных институтов Бразилии, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Ирана и России, а также омбудсмен Турецкой Республики, которая подала заявку на вступление в БРИКС. Очно в работе сессии участвовали представители федеральных государственных органов Российской Федерации, исследователи МГИМО, члены экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, представители российского научного и экспертного сообщества, а также региональные уполномоченные по правам человека.

    IX Юридический форум стран БРИКС «Право на страже справедливого мира» проходит на базе МГИМО 19-20 сентября. Организатором мероприятия выступили Московский институт международных отношений и Ассоциация юристов России.

    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

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    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    19 сентября 2024, 21:51 • Новости дня
    Арестован первый фигурант дела о перестрелке в офисе Wildberries в Москве
    Арестован первый фигурант дела о перестрелке в офисе Wildberries в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре столицы заключен под стражу первый фигурант, соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Собеседник агентства добавил, что Следственный комитет просит арестовать 27 человек, задержанных после перестрелки.

    Ранее сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Напомним, в результате стрельбы в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, два человека скончались.

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    19 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    Понятие «трудовая династия» предложили закрепить в Трудовом кодексе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член правления – управляющий директор одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России «Сибур» Марина Медведева предложила законодательно закрепить понятие «трудовая династия».

    С соответствующим предложением Медведева выступила на сессии проекта Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) «Женщины за сохранение традиций», сообщается на сайте ЕЖФ.

    «Корпоративные традиции для крупных холдингов – это правила, ритуалы, связующие и объединяющие элементы. Это глубинная корпоративная культура любой крупной организации», – отметила она.

    Медведева предложила не только закрепить понятие «трудовая династия» в Трудовом кодексе, но и разработать меры по популяризации семейных корпоративных традиций среди молодежи. «Это залог экономического, социального и трудового развития предприятий», – заявила она.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий.

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    20 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца
    Дочь Дроздова опровергла слухи о слепоте отца
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дочь известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова Елена опровергла появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении его зрения и неизбежной слепоте.

    По словам Дроздовой, ее отец ведет активный образ жизни, занимается йогой и продолжает изучать иностранные языки, передает телеканал «360». Она отметила, что Дроздов использует очки для чтения, но его зрение вдаль не ухудшилось.

    «Насчет слепоты от какой-то болезни, это снова что-то высосанное из пальца, лишь бы что написать. <…> В общем, не волнуйтесь, все в порядке, надеюсь, вы тоже посмеетесь вместе с нами», – сказала дочь ведущего. Она назвала тех, кто распространяет эти слухи, «хайпожорами».

    Недавно в СМИ распространилась информация о том, что у Николая Дроздова серьезно ухудшилось зрение, и врачи диагностировали у него болезнь, которая может привести к полной потере зрения.

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    20 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, подробности инцидента пока неизвестны и комментариев от властей не поступало. Местные жители сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    В Одессе произошли взрывы, что сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Местные жители услышали громкие звуки, однако никакой официальной информации о причинах взрывов пока не поступило. Властями и экстренными службами комментарии также не предоставлены.

    Тем временем местные жители в соцсетях сообщают о взрывах в порту Одессы, где, предположительно, находился склад с боеприпасами.

    Воздушная тревога была объявлена в Одесской области, как передает официальный ресурс для оповещения. Население региона предупреждено о возможной опасности. Подробности о событиях в городе на данный момент отсутствуют, остается неясным, связаны ли взрывы с воздушной тревогой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перемещаться из Николаева после того, как российские войска усилили свои удары по этому региону. В результате этой передислокации удары были зафиксированы в пригороде Житомира, куда переместились украинские силы. Ранее сообщалось, что в Одессе ночью также прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады Вооруженных сил Украины.

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    20 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    Российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по военным целям на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели поразили воинский эшелон ВСУ, перевозивший иностранное вооружение, сообщило Минобороны.

    Нанесено 27 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, пунктам хранения беспилотников и их предполетной подготовки.

    Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Ранее ВС России поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ.

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    19 сентября 2024, 20:54 • Новости дня
    Определены победители федерального конкурса «Научная Вселенная»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Музее «АТОМ» на ВДНХ прошел финал федерального конкурса «Научная Вселенная» для старшеклассников и студентов, победителями которого стали 16 человек, все они отправятся на космодром «Восточный».

    Среди победителей – ребята из Барнаула, Братска, Владивостока, Железногорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Петербурга, Сургута, федеральной территории Сириус, Читы, и других городов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего в конкурсе приняли участие более 275 тыс. человек.

    Участники конкурса предложили проекты по созданию цифровых двойников для космических аппаратов, разработали идеи по развитию инфраструктуры и улучшению экологии при помощи анализа снимков орбитальных спутников, придумали проект выведения раннеспелых сортов сои, проанализировали существующие и придумали новые способы преодоления резистентности, предложили способы утилизации шин и даже представили концепции для видеопроектов, посвященных современным российским научным достижениям.

    Все 16 победителей отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный» – первый в России гражданский космодром, и будут присутствовать на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она отправит в космос аппарат Ионосфера-М, этот спутник станет частью комплекса «Ионозонд».

    «Одна из приоритетных задач проекта – показать прикладной характер науки и неразрывную связь с реальным сектором экономики, а также значение науки и ученых в формировании технологического суверенитета страны», – отметил заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

    Для участия в проекте необходимо было выбрать один из 8 треков: «Цифровые технологии», «Агробиотехнологии», «Гуманитарный микс», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Новые источники энергии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», пройти 2 этапа онлайн-тестирования и предложить решение индустриальных кейсов от партнеров. Оценивали финалистов ведущие научные эксперты.

    Госкорпорация «Росатом» уже второй год подряд выступает партнером проекта. Многие из решений, придуманных ребятами, могут быть использованы в атомной отрасли. «В этом сезоне мы курировали сразу два трека, приоритетных для «Росатома»: «Развитие Арктики» и «Новые источники энергии». Поддержка таких научных проектов – важное направление для госкорпорации», – отметил заместитель директора департамента коммуникаций Росатома Константин Рудер.

    Наградили победителей конкурса почетные гости: заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский, директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин, писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель Олег Рой, руководитель направления «Энергетика» в компании «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии) Алексей Нешта.

    Партнерами проекта выступили Росатом, Роскосмос, РЖД, Норникель, BIOCAD, Российский квантовый центр (РКЦ), Россельхозбанк, Сбер, Qrate, Росмолодежь, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, просветительский проект «Атомариум», Кружковое движение, Фестиваль актуального научного кино «ФАНК»,  «Русские супергерои» BY, издательство «Манн, Иванов и Фербер».

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    20 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова осудила игнорирование Западом неонацистской символики в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игнорирование Западом использования украинскими военнослужащими неонацистской символики и совершаемых ими зверств вызывает сожаление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В ходе брифинга Захарова обратила внимание на то, что западные СМИ и неправительственные организации закрывают глаза на многочисленные задокументированные факты присутствия неонацистской символики в рядах вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    «Как бы им ни хотелось заретушировать картинку, все это у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя, тем более такого масштаба правду», – заявила дипломат.

    Представители украинских националистических батальонов не скрывают своей симпатии к нацистской идеологии, демонстрируя соответствующую символику на камеру, добавила Захарова. «Просто за гранью история!» – заключила она.

    Ранее в Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой.

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    20 сентября 2024, 17:25 • Новости дня
    ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» – совместную компанию маркетплейса Wildberries и Russ.

    Ведомство одобрило передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в объединенную компанию, передает ТАСС.

    «Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», – сообщили в пресс-службе объединенной компании.

    Ранее компания «РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries перед партнерами.

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    20 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    Захарова: Россия в отличие от Запада никому не запрещает высказываться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона никому не запрещает высказываться, в отличие от Запада, где права человека защищены только на словах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    После выступления посла Израиля в Москве Симоны Гальперин на сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ), озвучившей позицию Тель-Авива по палестино-израильскому конфликту, Захарова указала, что Россия дает возможность представителям разных стран выступать с разной позицией, передает ТАСС.

    «Вот она – настоящая демократия, настоящий плюрализм, настоящая свобода. И поэтому теперь выбор за вами – что вы выбираете: либеральный диктат, который только на словах защищает права человека, или многополярность, которая дает людям с разными точками зрения выступать», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что после того, как Россия пришла на помощь русскоязычным людям на Украине, на Западе всячески препятствовали тому, чтобы российские дипломаты выражали свою точку зрения в международном информационном пространстве.

    «Нас исключали, вынимали микрофоны, выдергивали шнуры – делали все, чтобы наша дипломатия, в том числе женщины на международных женских форумах, не могли сказать о том, как страдали матери, которые сидели по десять лет в подвалах», – сказала Захарова.

    В июле на заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

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    20 сентября 2024, 18:36 • Новости дня
    В сменах «Время юных героев» приняли участие более 11 тыс. подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 11 тыс. курсантов из 21 региона России приняли участие в сменах «Время юных героев» центра «ВОИН», ребята освоили основы военной подготовки, а также встретились с известными спортсменами, артистами и ветеранами боевых действий.

    В течение трех недель курсанты в возрасте от 14 до 17 лет изучали основы огневой, тактической и инженерной подготовки, осваивали навыки оказания первой медицинской помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и организации связи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В гости к участникам смен приезжали исполнители Денис Майданов и Юлия Чичерина, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева и Дмитрий Труненков, бойцы Джефф Монсон, Кевин Джонсон и многие другие известные спортсмены и артисты.

    Отдельное внимание в программе уделялось встрече с участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, и военными корреспондентами. На «Уроках мужества» Герои России общались с подростками, рассказывали им о себе, о своей профессии.

    «В июле курсантов смены «Время юных героев» в Губкине Белгородской области посетил военкор Евгений Поддубный, который поговорил с ними о воле русского солдата, подвигах наших бойцов и массовых примерах их личного мужества», – сообщил председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

    Кроме того, на сборах ребята укрепили свои знания в отечественной истории и участвовали в военно-спортивной игре «Зарница 2.0».

    В Волгоградской области, помимо местных участников смены «Время юных героев», приняли школьников Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Тюменской области смены прошли в формате двухнедельных углубленных курсов для 600 курсантов – постоянных обучающихся центра «ВОИН».

    Смены «Время юных героев» проводятся Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» уже второй год. В 2023 году сборы состоялись в 11 регионах России с участием более чем 9 тыс. молодых людей.

    В этом году военно-патриотические сборы «Время юных героев» прошли в 16 регионах: Волгоградской, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областях, в Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском, Камчатском краях и в ЯНАО.

    Центр «ВОИН» создан по поручению президента Российской Федерации и уже представлен в 21 регионе России. Он реализует для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и спортивной подготовке, включающие в том числе проведение практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований.

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    20 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
    РОЦИТ сообщил о жалобах на работу почтового сервиса Gmail от Google
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи Gmail столкнулись с неполадками в работе сервиса, соответствующие жалобы начали поступать в Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Там порекомендовали сменить почтовый аккаунт Google, если он был использован для регистрации на «Госуслугах» или иных сервисах.

    В основном пользователи жалуются на невозможность регистрации нового аккаунта и проблемы с двухфакторной аутентификацией: не приходят SMS, сообщается в Telegram-канале РОЦИТ. Отмечается, что неполадки затронули не всех пользователей.

    «Тем не менее наличие подобного сбоя – повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google. Учитывая очевидные проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые уже отразились на работе видеохостинга YouTube, всегда есть риск сбоя и в других сервисах корпорации», – указывают в РОЦИТ.

    Там отметили, что у Gmail есть неприятная особенность: почтовый аккаунт создается только одновременно с аккаунтом Google, который необходим абсолютному большинству пользователей с телефоном на базе ОС Android. Без этой учетной записи нельзя скачивать приложения из официального магазина Google Play и пользоваться другими сервисами компании, как правило, «намертво» прошитыми в смартфон. 

    «Внезапная потеря доступа к почтовому аккаунту – неприятное событие, но в некоторых случаях критическое, если к этому адресу, например, был привязан аккаунт на «Госуслугах», – подчеркнули в РОЦИТ.

    В связи с этим там порекомендовали не использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного: «Гораздо более практичным и безопасным вариантом будет создание аккаунта на одном из отечественных почтовых сервисов – например, это может быть «Яндекс Почта», Mail от VK или почтовый сервис на площадке Rambler». В РОЦИТ подчеркнули, что за счет развитой инфраструктуры кибербезопасности российские платформы гораздо более стабильны и устойчивы к возможным атакам. Это же касается и системы многофакторной аутентификации: SMS от российских сервисов, как правило, приходят на порядок быстрее. 

    Доверять зарубежным сервисам нет никаких причин, в особенности Google, который известен крайне предвзятым отношением к россиянам, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич.

    «Сегодня не получается создать аккаунт, завтра войти в существующий, послезавтра удаление без возможности восстановления… Другими словами, если у вас что-то привязано к Gmail, то сейчас самый подходящий момент перейти на отечественный почтовые сервисы, у которых проблем с деградацией оборудования и отношением к россиянам нет», – заявил он.

    Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за нарушение закона о соцсетях.

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