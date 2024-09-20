Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?6 комментариев
Lufthansa запланировала прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин из-за санкций
Der Spiegel: Lufthansa запланировала прекратить рейсы из Франкфурта в Пекин из-за санкций против России
Прекратить выполнение рейсов из Франкфурта-на-Майне в Пекин планирует крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa. Причиной этому, помимо прочего, являются санкции против России, пишет журнал Der Spiegel.
«Россия закрыла воздушное пространство для большинства европейских авиакомпаний. Ряд других авиаперевозчиков, таких как Turkish Airlines или компании Персидского залива Emirates, Etihad и Qatar Airways, продолжают им пользоваться. Lufthansa, однако, вынуждают лететь южнее России, что вызывает увеличение времени полета на два часа ориентировочно. Авиакомпания занимается эксплуатацией Airbus A340-300, которые потребляют много топлива, поэтому облет обходится дорого», – сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.
Cанкции также создают серьезные проблемы для Lufthansa на рейсах в Южную Корею и Японию. В некоторых случаях самолетам приходится пользоваться полярным маршрутом, как несколько десятилетий назад.
Еще одна причина возможного прекращения полетов в Пекин заключается в том, что Китай является не столько туристическим, сколько деловым направлением. Хотя спрос на туристические рейсы стабилизировался, корпоративные поездки по-прежнему на низком уровне.
Кроме того, европейским компаниям, как подчеркивает Der Spiegel, довольно сложно конкурировать с китайскими авиаперевозчиками, которые сейчас предлагают значительно более быстрые стыковки и иногда выгодные цены.
Ранее 10 июля сообщалось, что Air France опровергла возобновление прямых рейсов из Парижа в Москву.