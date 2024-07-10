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Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву
Air France опровергла возобновление прямых рейсов из Парижа в Москву
Французская авиакомпания Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию. Билеты, которые на время были доступны на сайте, были размещены по ошибке, сообщили в пресс-службе компании.
Как указали в авиакомпании, рейсы Air France в Москву и обратно на данный момент приостановлены. «Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В среду на сайте Air France можно было найти билеты на рейсы из Парижа в Москву с вылетом 13 или 20 июня и обратным вылетом 20 или 27 июня. При этом все этапы бронирования, включая оплату, были доступны. Стоимость билетов в одну сторону составляла около 280 евро.
Напомним, в феврале 2022 года Франция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.