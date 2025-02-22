События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Макрон назвал нападение в Мюлузе терактом
Макрон признал нападение с ножом в Мюлузе на востоке Франции терактом
На востоке Франции в коммуне Мюлуз произошло нападение с ножом, которое президент Эмманюэль Макрон назвал терактом, подчеркнув, что преступление совершил 37-летний выходец из Алжира, ранее получивший предписание покинуть страну.
Макрон назвал ножевое нападение в Мюлузе террористическим актом, отмечает ТАСС. Прокуратура передала расследование в Национальную антитеррористическую прокуратуру, квалифицировав деяние как террористическое. Макрон также поручил министру внутренних дел отправиться на место происшествия.
Вооруженный ножом мужчина, выходец из Алжира, напал на прохожих возле городского рынка в субботу днем. В результате нападения погиб один человек, еще несколько, включая троих сотрудников муниципальной полиции, получили ранения. Нападавший был задержан на месте преступления.
По данным TF1, нападавший – 37-летний мужчина, имевший предписание покинуть Францию и запрет на возвращение в течение десяти лет. В день нападения он должен был явиться в комиссариат для подтверждения соблюдения мер судебного контроля. Во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар», что способствовало квалификации нападения как теракта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Мюлуз на востоке Франции мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего один человек погиб.
В январе в коммуне Брив на юго-западе Франции полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в церкви после угона автомобиля.
А в начале года во французской тюрьме на юге страны заключенный с ножом захватил трех медицинских работников и охранника.