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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией. А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    9 комментариев
    20 сентября 2024, 07:43 • Новости дня

    Тайвань отверг связь со взрывами пейджеров в Ливане

    Глава минобороны Тайваня опроверг связь со взрывами пейджеров в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава минобороны Тайваня Гу Лисюн выступил с заявлением о том, что Тайвань не имеет никакого отношения к взрывам пейджеров в Ливане, подчеркнув, что такие устройства на острове не производятся.

    Тайвань не связан со взрывами пейджеров в Ливане, сообщает Центральное новостное агентство острова. Глава минобороны Тайваня Гу Лисюн, выступая в законодательном юане, заявил, что его страна никак не вовлечена в это дело. Он подчеркнул, что необоснованные попытки втянуть остров в эту ситуацию недопустимы, передает РИА «Новости».

    Информация о возможной связи Тайваня с инцидентом появилась после сообщения агентства Рейтер. По его данным, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тыс. пейджеров тайваньского производства, заказанных «Хезболлах» у компании Gold Apollo. Однако, как утверждает тайваньская сторона, производство данных пейджеров осуществляла компания BAC CONSULTING KFT из Будапешта.

    Подтверждая эту информацию, глава министерства экономики Тайваня Го Чжихуэй заявил, что на острове не производятся пейджеры, способные взрываться.

    Ранее тайваньская компания Gold Apollo опровергла информацию о своем участии в производстве пейджеров, которые сдетонировали в Ливане, указав, что устройство AR-924 разработала европейская компания.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов средств связи погибли 25 человек. По информации NYT, Израиль создал подставную компанию BAC Consulting для производства пейджеров со взрывчаткой, которые поставлялись в Ливан.

    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    19 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club, которое выходило на ТНТ 19 лет

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило на канале ТНТ 19 лет, закрывается, последний выпуск программы выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.

    «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – приводит РИА «Новости» слова ведущего шоу Гарика Харламова.

    В ходе 20 телевизионных сезонов шоу показано более 800 оригинальных выпусков, программа завоевала две премии ТЭФИ. В шоу было 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр, также Comedy Club провел 10 тыс. концертов в сотнях городов по миру.

    Завершающий выпуск шоу выйдет 20 сентября в 21.00, начнется он с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова.

    Попрощаться с проектом придут звезды шоу «Женский стендап», которые впервые станут гостями клуба. Также сказать «прощай» Comedy придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.

    Ранее 3 июля сообщалось, что шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

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    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

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    19 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

    Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов сотрудничать с Киевом, как сотрудничает с Донецкой народной республикой, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (народной) республикой», – сказал Лукашенко, отметив, что «определенные наработки есть, база создана», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА.

    Он добавил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР еще с тех пор, когда регион был в составе Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске, и объясняла, почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения.

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    19 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО

    Столтенберг: Страны НАТО должны тратить на оборону больше 2% ВВП

    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в своей прощальной речи в Брюсселе.

    По словам Столтенберга, нынешний норматив в 2% ВВП уже недостаточен для обеспечения безопасности альянса, передает ТАСС

    «Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он.

    Напомним, что срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.

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    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

    Коментарии (25)
    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

    Коментарии (2)
    19 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему подаренный электропикап Cybertruck.

    «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, Cybertruck, который был оснащен пулеметом и отправлен в зону СВО, прекрасно справлялся с боевыми задачами и демонстрировал хорошую защиту экипажа. Однако недавно Маск удаленно отключил машину.

    Ранее Кадыров заявлял, что Маск подарил ему Cybertruck, а затем бизнесмен опроверг эту информацию.

    Коментарии (21)
    19 сентября 2024, 18:09 • Новости дня
    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному

    Во ФСТЭК пожаловалась на низкое качество и дороговизну импортозамещенного софта

    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Программное обеспечение (ПО), которое российские разработчики создали в рамках импортозамещения, неоправданно дорого и уступает по качеству зарубежным аналогам, заявил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков на пленарной сессии BIS Sammit.

    Так, он отметил, что производители отечественного софта подняли цены «в десятки раз», когда поняли, что конкуренция на рынке отсутствует. При этом директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, подтвердил сам факт роста цен, передает РБК.

    Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает возможность введения платы за использование зарубежного софта коммерческими предприятиями.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (15)
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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Зеленский везет в Америку план сохранения власти

    Зеленский заявил о готовности своего «плана победы», который подразумевает получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Также на Украине рассчитывают на скорое приглашение вступить в НАТО. Эксперты говорят, что инициатива выглядит нереализуемой. Тогда зачем все это Зеленскому? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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