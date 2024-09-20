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Тайвань отверг связь со взрывами пейджеров в Ливане
Глава минобороны Тайваня опроверг связь со взрывами пейджеров в Ливане
Глава минобороны Тайваня Гу Лисюн выступил с заявлением о том, что Тайвань не имеет никакого отношения к взрывам пейджеров в Ливане, подчеркнув, что такие устройства на острове не производятся.
Тайвань не связан со взрывами пейджеров в Ливане, сообщает Центральное новостное агентство острова. Глава минобороны Тайваня Гу Лисюн, выступая в законодательном юане, заявил, что его страна никак не вовлечена в это дело. Он подчеркнул, что необоснованные попытки втянуть остров в эту ситуацию недопустимы, передает РИА «Новости».
Информация о возможной связи Тайваня с инцидентом появилась после сообщения агентства Рейтер. По его данным, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тыс. пейджеров тайваньского производства, заказанных «Хезболлах» у компании Gold Apollo. Однако, как утверждает тайваньская сторона, производство данных пейджеров осуществляла компания BAC CONSULTING KFT из Будапешта.
Подтверждая эту информацию, глава министерства экономики Тайваня Го Чжихуэй заявил, что на острове не производятся пейджеры, способные взрываться.
Ранее тайваньская компания Gold Apollo опровергла информацию о своем участии в производстве пейджеров, которые сдетонировали в Ливане, указав, что устройство AR-924 разработала европейская компания.
Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов средств связи погибли 25 человек. По информации NYT, Израиль создал подставную компанию BAC Consulting для производства пейджеров со взрывчаткой, которые поставлялись в Ливан.