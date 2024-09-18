Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Тайваньская Gold Apollo опровергла участие в производстве взорвавшихся пейджеров
Gold Apollo заявила об отсутствии связи с взорвавшимися пейджерами
Тайваньская компания Gold Apollo опровергла информацию о своем участии в производстве пейджеров, которые сдетонировали в Ливане, указав, что устройство AR-924 разработала и выпустила европейская компания, сообщает тайваньский новостной портал CTWANT.
Глава компании Сюй Цингуан подчеркнул, что взорвавшиеся устройства были произведены и разработаны европейской компанией, не имеющей отношения к Тайваню, передает РИА «Новости». Он рассказал, что около трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве с одной европейской компанией. Сначала европейцы занимались дистрибьюцией продукции Gold Apollo, но позже начали самостоятельно разрабатывать пейджеры модели AR-924, которые использовались во взрывах в Ливане.
По словам специалиста, между компаниями было достигнуто соглашение, что разработанный европейцами пейджер будет продаваться под логотипом Gold Apollo. Сюй Цингуан отметил, что «и разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню».
Ранее полиция Тайваня начала расследование против производителя пейджеров Gold Apollo после взрывов в Ливане, в результате которых погибли 11 человек и получили ранения около 4 тысяч.