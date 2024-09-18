Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Тайваньская Gold Apollo проверяется из-за взрывов пейджеров в Ливане
Тайваньская полиция проверила Gold Apollo после взрывов пейджеров в Ливане
Тайваньская полиция начала расследование против производителя пейджеров Gold Apollo после взрывов в Ливане, в результате которых погибли 11 человек и получили ранения около 4 тыс.
Тайваньская полиция начала расследование в отношении компании Gold Apollo после серии взрывов пейджеров, произошедших в Ливане, сообщает «Чжунши синьвэньван». Устройства взорвались одновременно в различных районах страны. Первоначальная версия случившегося связывает взрывы с кибератакой, а пейджеры, по сообщениям, были предназначены для членов шиитского движения «Хезболлах», передает ТАСС.
По данным Reuters, около 5 тыс. пейджеров были закуплены «Хезболлах» у компании Gold Apollo. Источники агентства считают, что израильская разведка могла установить в пейджеры плату с взрывчатым веществом. Председатель правления компании Сюй Цингуан отвергает эти обвинения, утверждая, что Gold Apollo не производила взрывные устройства.
В результате взрывов, как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд, погибли 11 человек, около 4 тыс. получили ранения. По данным ливанских СМИ, речь идет о пейджерах модели AR-924, произведенных компанией Gold Apollo, основанной в 1995 году. Вопросы к компании возникают из-за возможного участия дистрибьютера, легально использующего логотип Gold Apollo для поставки этих устройств в Ливан.