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NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров
New York Times: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров
Израиль создал подставную компанию BAC Consulting, чтобы производить пейджеры со взрывчаткой, поставляемые в Ливан, что привело к детонации устройств и пострадало более 2,8 тыс. человек, из которых 12 погибли, сообщает New York Times.
Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан, сообщает New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки.
По данным издания, компания BAC Consulting, по всем внешним признакам, выглядела как венгерская фирма, производившая устройства от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле это была часть израильского прикрытия, передает РИА «Новости».
Источники New York Times утверждают, что для сокрытия настоящих личностей создателей пейджеров, сотрудников израильской разведки, было создано еще как минимум две подставные компании. Однако у BAC Consulting также были и обычные клиенты, для которых выпускались пейджеры без взрывчатки. Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года, а производство увеличилось после того, как лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов.
Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров. Глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. Тайваньский производитель Gold Apollo ранее заявил, что партия сдетонировавших устройств была произведена по лицензии будапештской фирмой BAC Consulting Kft.
Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров, который произошел в Ливане. Вслед за этим российские эксперты решили провести расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.