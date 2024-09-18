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В России решили изучить причины взрывов пейджеров в Ливане для предотвращения атак
Песков: Российские специалисты изучат взрывы пейджеров в Ливане для предотвращения атак
Российские эксперты проведут расследование взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российские специалисты займутся расследованием причин массового взрыва пейджеров в Ливане, передает ТАСС. Песков в ходе брифинга заявил, что необходимо досконально разобраться в ситуации, установить причины и обстоятельства произошедшего.
По словам Пескова, особое внимание будет уделено выявлению тех, кто стоит за этими взрывами средств связи. После выяснения всех деталей, результаты расследования будут изучены специалистами, чтобы принять меры для предотвращения подобных рисков в России и других странах.
Представитель Кремля подчеркнул важность проведения полного и тщательного расследования для исключения повторения подобных атак. Он также добавил, что данная ситуация станет предметом детального изучения для выработки мер безопасности.
Напомним, количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане выросло до десяти человек.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оганизаторы взрывов добивались разжигания вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке.