ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.