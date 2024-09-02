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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 18:01 • Новости дня

    ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) в понедельник установил официальный курс доллара на уровне 90,0013 рубля, что на 1,19 рубля ниже предыдущего значения.

    Евро также стал дешевле на 1 рубль 50 копеек, его курс составил 99,2613 рубля, передает ТАСС.

    В то же время курс юаня вырос на 4 копейки, до 12,0532 рубля.

    Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев дал совет, как покупать доллары.

    2 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Турция подала заявку на вступление в БРИКС
    @ Alexander Poschel/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС, что свидетельствует о стремлении Анкары укрепить свои позиции на мировой арене и диверсифицировать международные связи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, турецкие власти направили официальный запрос о присоединении к группе крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.

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    1 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Освободивших Нью-Йорк российских бойцов наградили медалями

    Пушилин наградил российских бойцов, участвовавших в освобождении Нью-Йорка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

    Награды бойцам вручил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    В ходе встречи с Пушилиным бойцы рассказали истории с поля боя. В свою очередь глава ДНР выразил надежду на отражение подобных очерков в литературе.

    «Также посетил танковый батальон 9-й бригады. Настроение у парней приподнятое, настрой боевой. Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой», – отметил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значении освобождения Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    1 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.

    Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

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    1 сентября 2024, 21:00 • Новости дня
    В столкновении грузовика и автобуса в Москве погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служебный автобус перевернулся после столкновения с грузовым автомобилем на ЦКАД в Москве, есть погибший и пострадавшие, сообщили в экстренных службах.

    В результате ДТП один человек погиб и три пострадали, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве.

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    1 сентября 2024, 21:55 • Новости дня
    Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадали пять детей

    Пушилин: Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадали пять детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета получили ранения пятеро детей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пострадали две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика 2010 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Пушилина. Состояние одного из пострадавших детей оценивается как тяжелое, четверых – средней степени тяжести.

    Кроме того, в Никитовском районе Горловки при обстреле ВСУ с применением ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава ДНР.

    На прошлой неделе четверо детей пострадали в результате украинских обстрелов ДНР.

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    2 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    В ЕС назвали ключевым участие Китая в новом саммите по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай находится в хороших отношениях с Россией, поэтому его участие в новой конференции по Украине является ключевым, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.

    ЕС ожидает, что Пекин окажет влияние на Москву для урегулирования украинского конфликта, подчеркнул Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Он также заявил о необходимости участия российской стороны в мероприятии, отметив при этом, что решение по этому вопросу будет принимать не ЕС, а организаторы.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре.

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    1 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Российская пловчиха Ищиулова завоевала второе серебро Паралимпиады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянка Виктория Ищиулова стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием.

    Золото досталось пловчихе Брок Уистон из Британии, бронза – британке Элис Тай, передает ТАСС.

    Соревнования проходили в классе SM8 – для пловцов, имеющих низкую степень нарушения координации, умеренные нарушения движения в ногах, с использованием только одной руки.

    До этого на Паралимпиаде 2024 года в Париже 19-летняя Ищиулова выиграла серебро и бронзу. На ее счету победа в Паралимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем и два серебра на тех же Играх. Также она является обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата мира.

    Ранее российский спортсмен Алексей Чуркин получил золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию клаба (булавы).

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    1 сентября 2024, 20:00 • Новости дня
    В Белгороде отказались от проведения школьных линеек на улице из-за обстрелов ВСУ

    Гладков: В Белгороде отказались от проведения школьных линеек на улице из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с обстрелами со стороны Украины принято решение не проводить школьные линейки в честь Дня знаний 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе на улице, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков указал, что в результате атак ВСУ имеются погибшие и пострадавшие, среди раненых – дети.

    «Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

    Напомним, в воскресенье в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек.

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    2 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией по вопросу МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас нет такой проблемы на повестке дня», – сказал он, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о наличии таких проблем с другими странами – членами МУС, Песков сказал, что Кремль будет информировать об этом «по мере посещения».

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    2 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    ЦБ: В России сократилось число телефонных мошенничеств

    ЦБ: В России сократилось число мошеннических операций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) зафиксировал сокращение мошеннических операций на банковских счетах граждан на 14,9% во втором квартале этого года.

    По данным ЦБ, в период с апреля по июнь 2024 года количество мошеннических операций на банковских счетах россиян составило почти 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, передает РИА «Новости». Несмотря на рост числа атак, совместные усилия банков, операторов связи и регуляторов позволили снизить успешность мошеннических схем.

    Важным шагом в борьбе с мошенничеством стало проведение в рамках Петербургского международного экономического форума сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар». Участники сессии – представители банков, операторов связи, регуляторов и экспертного сообщества – разработали дорожную карту по противодействию телефонному мошенничеству.

    Дорожная карта предусматривает меры по защите звонков и созданию системы оперативного обмена данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками для защиты звонков, ускорению обмена данными с бюро кредитных историй (БКИ) и усилению борьбы с дропперством – передачей платежных карт третьим лицам для вывода похищенных мошенниками средств.

    Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров.

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    2 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    Академия и кадетский корпус СК в ЛНР приняли первых учеников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Луганская академия и Луганский кадетский корпус СК России впервые распахнули свои двери для обучающихся после официального открытия в июне 2024 года, в понедельник в учреждениях состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний.

    В праздничном мероприятии приняли участие ректор Луганской академии СК России Сергей Хорьяков, директор Луганского кадетского корпуса СК России Владимир Гищенко, сотрудники образовательных учреждений ведомства, руководитель СУ СК России по ЛНР Давид Осипов, сотрудники отдела организации образовательной деятельности СК, представители Военного СУ СК России по Объединенной группировке войск (сил), почетные гости, а также обучающиеся и их родители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие открылось построением, после вынесения флага России и знамени СК прозвучал российский гимн. Руководители образовательных организаций и гости выступили с напутственными словами в адрес обучающихся. Праздник продолжился музыкальными патриотическими композициями.

    Луганская академия и Луганский кадетский корпус Следственного комитета России были созданы по инициативе главы СК России Александра Бастрыкина, которая впоследствии была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Открытие этих образовательных учреждений в Луганске стало значимым шагом на пути интеграции новых регионов в правовое пространство России.

    В рамках подготовки к учебному году в академии и кадетском корпусе в сжатые сроки были проведены ремонтно-строительные работы, а профессорско-преподавательским составом и сотрудниками учебных учреждений были подготовлены и утверждены образовательные программы по различным дисциплинам. Для ребят были обустроены просторные аудитории и общежития, что позволило обеспечить их комфортное размещение. Учреждения оснащены новейшим оборудованием и техникой.

    В учреждениях будут обучаться ребята из различных субъектов России, включая новые регионы. По результатам приемной кампании на 2024-2025 учебный год для обучения на первом курсе Луганской академии СК России приняты 50 студентов, из них семь детей участников СВО, в том числе три ребенка погибших (раненых) участников СВО, восемь детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность обучающихся второго курса – 18 человек.

    В Луганский кадетский корпус поступили 50 обучающихся (по 25 в 8 и 10 классы), из них восемь детей участников СВО, семь – находящихся под опекой.

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    2 сентября 2024, 17:53 • Новости дня
    На улицах Усолья-Сибирского появились экологические муралы
    На улицах Усолья-Сибирского появились экологические муралы
    @ пресс-служба

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 355-летию Усолья-Сибирского в Иркутской области в городе появились красочные муралы, рассказывающие об экологической миссии Росатома, который с 2020 года ликвидирует последствия накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия «Усольехимпром».

    Художники коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц» при поддержке Росатома расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице города, а также трансформаторные подстанции в городских дворах, говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Картины рассказывают об экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, а также ценности природных ресурсов. 

    «Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города», – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.  По его словам, город преобразился и с каждым годом становится все более комфортным и уютным.

    «Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости», – отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.

    В рамках празднования 355-летия на главной площади города также был отрыт фонтан, построенный на средства, поступившие в бюджет после сдачи металлолома с «Усольехимпрома».

    Напомним, в рамках национального проекта «Экология» госкорпорация «Росатом» в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.), а также в Магнитогорске создает эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.


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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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