ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.4 комментария
Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.2 комментария
Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.3 комментария
Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, турецкие власти направили официальный запрос о присоединении к группе крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.
Пушилин наградил российских бойцов, участвовавших в освобождении Нью-Йорка
Награды бойцам вручил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.
В ходе встречи с Пушилиным бойцы рассказали истории с поля боя. В свою очередь глава ДНР выразил надежду на отражение подобных очерков в литературе.
«Также посетил танковый батальон 9-й бригады. Настроение у парней приподнятое, настрой боевой. Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой», – отметил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значении освобождения Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.
По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.
У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.
По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.
Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.
Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.
Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.
Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.
Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.
Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.
В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.
За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.
В результате ДТП один человек погиб и три пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве.
Пушилин: Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадали пять детей
Пострадали две девочки 2012 года рождения, девочка-подросток 2010 года рождения и два мальчика 2010 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Пушилина. Состояние одного из пострадавших детей оценивается как тяжелое, четверых – средней степени тяжести.
Кроме того, в Никитовском районе Горловки при обстреле ВСУ с применением ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина 1991 года рождения.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава ДНР.
На прошлой неделе четверо детей пострадали в результате украинских обстрелов ДНР.
ЕС ожидает, что Пекин окажет влияние на Москву для урегулирования украинского конфликта, подчеркнул Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
Он также заявил о необходимости участия российской стороны в мероприятии, отметив при этом, что решение по этому вопросу будет принимать не ЕС, а организаторы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре.
Золото досталось пловчихе Брок Уистон из Британии, бронза – британке Элис Тай, передает ТАСС.
Соревнования проходили в классе SM8 – для пловцов, имеющих низкую степень нарушения координации, умеренные нарушения движения в ногах, с использованием только одной руки.
До этого на Паралимпиаде 2024 года в Париже 19-летняя Ищиулова выиграла серебро и бронзу. На ее счету победа в Паралимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем и два серебра на тех же Играх. Также она является обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата мира.
Ранее российский спортсмен Алексей Чуркин получил золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию клаба (булавы).
Гладков: В Белгороде отказались от проведения школьных линеек на улице из-за обстрелов ВСУ
Гладков указал, что в результате атак ВСУ имеются погибшие и пострадавшие, среди раненых – дети.
«Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, в воскресенье в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек.
«У нас нет такой проблемы на повестке дня», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о наличии таких проблем с другими странами – членами МУС, Песков сказал, что Кремль будет информировать об этом «по мере посещения».
Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.
ЦБ: В России сократилось число мошеннических операций
По данным ЦБ, в период с апреля по июнь 2024 года количество мошеннических операций на банковских счетах россиян составило почти 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, передает РИА «Новости». Несмотря на рост числа атак, совместные усилия банков, операторов связи и регуляторов позволили снизить успешность мошеннических схем.
Важным шагом в борьбе с мошенничеством стало проведение в рамках Петербургского международного экономического форума сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар». Участники сессии – представители банков, операторов связи, регуляторов и экспертного сообщества – разработали дорожную карту по противодействию телефонному мошенничеству.
Дорожная карта предусматривает меры по защите звонков и созданию системы оперативного обмена данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками для защиты звонков, ускорению обмена данными с бюро кредитных историй (БКИ) и усилению борьбы с дропперством – передачей платежных карт третьим лицам для вывода похищенных мошенниками средств.
Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров.
В праздничном мероприятии приняли участие ректор Луганской академии СК России Сергей Хорьяков, директор Луганского кадетского корпуса СК России Владимир Гищенко, сотрудники образовательных учреждений ведомства, руководитель СУ СК России по ЛНР Давид Осипов, сотрудники отдела организации образовательной деятельности СК, представители Военного СУ СК России по Объединенной группировке войск (сил), почетные гости, а также обучающиеся и их родители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие открылось построением, после вынесения флага России и знамени СК прозвучал российский гимн. Руководители образовательных организаций и гости выступили с напутственными словами в адрес обучающихся. Праздник продолжился музыкальными патриотическими композициями.
Луганская академия и Луганский кадетский корпус Следственного комитета России были созданы по инициативе главы СК России Александра Бастрыкина, которая впоследствии была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Открытие этих образовательных учреждений в Луганске стало значимым шагом на пути интеграции новых регионов в правовое пространство России.
В рамках подготовки к учебному году в академии и кадетском корпусе в сжатые сроки были проведены ремонтно-строительные работы, а профессорско-преподавательским составом и сотрудниками учебных учреждений были подготовлены и утверждены образовательные программы по различным дисциплинам. Для ребят были обустроены просторные аудитории и общежития, что позволило обеспечить их комфортное размещение. Учреждения оснащены новейшим оборудованием и техникой.
В учреждениях будут обучаться ребята из различных субъектов России, включая новые регионы. По результатам приемной кампании на 2024-2025 учебный год для обучения на первом курсе Луганской академии СК России приняты 50 студентов, из них семь детей участников СВО, в том числе три ребенка погибших (раненых) участников СВО, восемь детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность обучающихся второго курса – 18 человек.
В Луганский кадетский корпус поступили 50 обучающихся (по 25 в 8 и 10 классы), из них восемь детей участников СВО, семь – находящихся под опекой.
Художники коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц» при поддержке Росатома расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице города, а также трансформаторные подстанции в городских дворах, говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Картины рассказывают об экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, а также ценности природных ресурсов.
«Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города», – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. По его словам, город преобразился и с каждым годом становится все более комфортным и уютным.
«Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости», – отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.
В рамках празднования 355-летия на главной площади города также был отрыт фонтан, построенный на средства, поступившие в бюджет после сдачи металлолома с «Усольехимпрома».
Напомним, в рамках национального проекта «Экология» госкорпорация «Росатом» в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.), а также в Магнитогорске создает эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.