И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Эксперт дал совет, как покупать доллар
Эксперт Григорьев дал совет, как покупать доллар
Следует отказаться от покупки доллара по всем ценам, которые предлагают сейчас, недобросовестные структуры пытаются нажиться на страхах и панике, заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Курс доллара в некоторых обменниках недавно доходил до 200 рублей, это недобропорядочные люди, которые хотят нажиться на страхах и панике граждан, заявил Григорьев «Вечерней Москве».
В нормальных обменниках доллар же в этот момент продавался на 5-8% выше предыдущего показателя. Люди склонны «наступать на одни и те же грабли», пояснил эксперт. В марте 2022 года они покупали доллар по 110-130 рублей, а потом сокрушались, когда увидели, что курс резко упал.
Пока же следует подождать того момента, когда «валютная паника уляжется», это уже происходит. Банки в Москве стали предлагать доллары и евро «всего» на 3-10 рублей дороже курса ЦБ, и надбавка продолжит снижаться, заключил Григорьев.
Напомним, официальный курс доллара и евро доступен только на сайте Банка России, он публикуется ежесуточно.