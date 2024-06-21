Эксперт дал совет, как покупать доллар

Эксперт Григорьев дал совет, как покупать доллар

Tекст: Алексей Дегтярев

Курс доллара в некоторых обменниках недавно доходил до 200 рублей, это недобропорядочные люди, которые хотят нажиться на страхах и панике граждан, заявил Григорьев «Вечерней Москве».

В нормальных обменниках доллар же в этот момент продавался на 5-8% выше предыдущего показателя. Люди склонны «наступать на одни и те же грабли», пояснил эксперт. В марте 2022 года они покупали доллар по 110-130 рублей, а потом сокрушались, когда увидели, что курс резко упал.

Пока же следует подождать того момента, когда «валютная паника уляжется», это уже происходит. Банки в Москве стали предлагать доллары и евро «всего» на 3-10 рублей дороже курса ЦБ, и надбавка продолжит снижаться, заключил Григорьев.

Напомним, официальный курс доллара и евро доступен только на сайте Банка России, он публикуется ежесуточно.