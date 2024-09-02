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Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве
Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве
Президент России Владимир Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент посетит праздничные мероприятия вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает РИА «Новости».
Напомним, что в этом году День города будет отмечаться 7–8 сентября. В программе празднования – концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре столицы, так и во всех административных округах.
Ранее Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.