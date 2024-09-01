Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Путин президенту Узбекистана: Ваша страна укрепляет свои позиции на мировой арене

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене. Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Путин также выразил уверенность в наращивании связи между странами в интересах упрочения безопасности в Центральной Азии. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – добавляется в поздравлении.

Президент России также пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и процветания.