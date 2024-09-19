Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

  • Новость часаБакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар
    Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене в пользу России
    ВМФ заявил о крайне высоком уровне готовности самого разрушительного оружия
    ВКС уничтожили авиабомбами ФАБ-1500 спецназ Нацгвардии Украины в Волчанске
    Освобождены два села в Суджанском районе Курской области
    ВСУ отступили в Запорожской области
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    Польша предложила передать Крым под мандат ООН
    Росгвардия задержала более 20 человек, приехавших «на разборки» в Тутаево
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие – гарант национального суверенитета

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    24 комментария
    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

    Коментарии (66)
    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    Коментарии (25)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    СК: При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались, сообщило столичное ГСУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, несколько десятков человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города.

    Коментарии (17)
    18 сентября 2024, 15:49 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».

    Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

    «Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.

    Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.

    Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».

    Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.

    Коментарии (9)
    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

    Коментарии (5)
    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Бакальчук объявила день траура в Wildberries
    Бакальчук объявила день траура в Wildberries
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Wildberries решила объявить день траура по погибшим охранникам столичного офиса после стрельбы, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

    В компании объявлен день траура, сказала Бакальчук, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал 360.

    «Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим», – сказала она.

    СК сообщал, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    Переулок с офисом Wildberries в Москве перекрыли правоохранители

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Романов переулок в центре столицы рядом с офисом Wildberries, где произошла стрельба, перекрыт стражами порядка.

    Проезд разрешен для спецтранспорта, на месте дежурят сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после потасовки там задержаны около десяти человек.

    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что при попытке захвата офисов три человека получили ранения. В объединенной компании Wildberries и Russ уточняли, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук якобы пытался незаконно проникнуть в офис.

    Сам Владислав пояснял, что направлялся на переговоры в офис, но на него напали.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Иран анонсировал подписание договора о партнерстве с Россией на саммите БРИКС

    Иран выразил желание подписать договор о стратегическом партнерстве с Россией на саммите БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках саммита БРИКС в Казани Иран рассчитывает укрепить стратегические отношения с Россией, подписав соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

    Как отметил Зохреванд Tasnim, «Россия и Иран продвигаются на пути стратегического сотрудничества». В ходе предстоящего визита президента Исламской республики Масуда Пезешкиана в Россию будет подписано «соглашение о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией», передает ТАСС.

    Ранее Пезешкиан заявил, что отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада.

    В воскресенье посол в России Казем Джалали подтвердил участие президента Ирана Пезешкиана в саммите БРИКС в Казани.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Мама участника «Зарницы 2.0»: Эта игра прививает детям патриотизм и любовь к Родине

    Мама командира отряда Пензенской области: Участники «Зарницы» приобрели военно-прикладные навыки и улучшили лидерские способности

    Мама участника «Зарницы 2.0»: Эта игра прививает детям патриотизм и любовь к Родине
    @ t.me/zarnitsa2_0

    Tекст: Олег Исайченко

    Современная «Зарница» стала гораздо масштабнее и технологичнее советской игры. В некоторые моменты казалось, что это не игра, а реальные события, сказала газете ВЗГЛЯД Елена Повелихина, мама командира отряда Пензенской области. Она отдельно указала на возможность детей пообщаться в рамках «Зарницы 2.0» с участниками боевых действий, Героями России.

    «Зарница 2.0» – невероятное мероприятие, организованное на высочайшем уровне. Оно прививает детям патриотизм, истинную любовь к Родине, а также уважение к своей стране», – отметила Елена Повелихина. Ее сын Роман был признан лучшим командиром в рамках соревнований. Он возглавлял отряд Пензенской области.

    «Если сравнивать с советской «Зарницей», то современный проект стал масштабнее и благодаря технологиям реалистичнее. Мы всей семьей смотрели прямую трансляцию и поражались, насколько живо и реально это выглядит. В некоторые моменты казалось, что это не игра, а реальные события», – поделилась собеседница.

    Она отдельно указала на возможность детей пообщаться в рамках «Зарницы 2.0» с участниками боевых действий, Героями России. «Опыт взаимодействия с профессиональными наставниками очень полезен и ценен», – считает Повелихина.

    По ее мнению, участники игры не только приобрели  военно-прикладные навыки, но и улучшили лидерские способности. «Крайне важно уметь распределять фронт работы и обязанности внутри команды: куда кого направить, кому что сделать, – уточнила собеседница. – Кроме того, «Зарница 2.0» позволяет развить такие качества, как целеустремленность и трудолюбие».

    «Мне кажется, участники игры никогда не забудут этот опыт. Когда мы их встречали с поезда, у них горели глаза – столько было эмоций! Уверена, наши дети продолжат воспитывать в будущем поколении те же качества, которые им привила «Зарница 2.0». Ну а мы, родители, попросту счастливы и гордимся успехами наших мальчишек», – заключила Повелихина.

    Ранее в Волгограде на Мамаевом Кургане прошли церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Среди наставников были бойцы спецоперации.

    «Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – заявил Владислав Головин (позывной «Струна»), ветеран СВО, участник программы «Время Героев», Герой России. Он считает, что «навыки и качества, приобретенные на полях «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации».

    В свою очередь главнокомандующий игры, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников».

    «Зарница 2.0» была создана по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

    В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду пятый рыболовный траулер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петербургское предприятие Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Адмиралтейские верфи» спустило на воду пятый большой морозильный рыболовный траулер – «Капитан Юнак», который был заложен в 2021 году.

    Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, принявший участие в церемонии спуска траулера на воду, «Капитан Юнак» является одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире, превосходящим по характеристикам ранее построенные рыбодобывающие суда своего класса, сообщается на сайте ОСК.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив «Адмиралтейских верфей» с очередным успешным этапом в строительстве судна. Он выразил уверенность, что новый траулер в очередной раз докажет высокий уровень развития судостроительной отрасли России.

    «Адмиралтейские верфи всего на один год младше Санкт-Петербурга. Здесь строились первые суда и корабли, и сегодня предприятие является флагманом судостроения. Самые сложные проекты, необходимые нашему Военно-морскому флоту, нашему государству, выполняются в срок и с хорошим качеством», – отметил он.

    «Капитан Юнак» стал результатом большого труда корабелов ОСК, рабочих и специалистов «Адмиралтейских верфей», отметил заместитель гендиректора по гражданскому судостроению ОСК Кирилл Топоров. Он поблагодарил коллектив предприятия за приложенные к реализации проекта усилия.

    «Судно, на спуске которого мы сегодня присутствуем, является технически сложным. Оно насыщено высокотехнологичным, современным оборудованием. Строить подобные заказы по силам только высококвалифицированным, дисциплинированным, ответственным специалистам, какими являются адмиралтейцы», – сказал врио гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров.

    В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова и гендиректор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Савелий Карпухин.

    Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. С сентября 2022 года «Адмиралтейские верфи» передали заказчику четыре судна серии: «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». Сегодня все они успешно осуществляют рыбный промысел в Дальневосточном бассейне и являются лидерами по вылову и переработке рыбной продукции.

    Сегодня завод продолжает активное строительство на стапеле шестого рыболовного траулера «Механик Щербаков».

    Коментарии (0)
    Главное
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров
    Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС
    Венесуэла выдала ордер на арест президента Аргентины
    Убийство женщины-трансгендера вызвало острые споры в Грузии
    Бакальчук объявила день траура в Wildberries
    Песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского признаны антироссийскими

    Теплая осень угрожает будущему урожаю пшеницы

    Уникально теплая осенняя погода в европейской части России создает проблемы для будущего урожая пшеницы. Российские фермеры на данный момент посеяли самый низкий показатель озимых культур за более чем десятилетие, посчитали в ИКАР. Почему это ставит под угрозу и урожай озимых, и урожай яровых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    ЮКОС оплатил скандал с Ходорковским

    Критиковавшая «олигархов 1990-х» и воевавшая с Ходорковским за первенство на поле протестной политики команда Навального получала зарплату из денег бывшего ЮКОСа. Выяснилось, что ФБК и Навальный Live финансировались ближайшими соратниками Михаила Ходорковского. Сам Алексей Навальный не интересовался, на что живут его сотрудники. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский боксер-чемпион пропустил польский удар

    Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не смог ничего противопоставить службе безопасности одного из польских аэропортов. Почему Усик был задержан и отпущен только после личного вмешательства Владимира Зеленского? И это не просто случайный инцидент, а симптом глубокого конфликта между Варшавой и киевским режимом. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............