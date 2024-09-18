Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Совладелец Wildberries Бакальчук попытался проникнуть в офис компании
Wildberries и Russ: Совладелец Wildberries Бакальчук пытался проникнуть в офис компании
Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз», пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries, заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Инцидент произошел в среду, 18 сентября, сообщили в компании ТАСС.
Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис с охраной, правоохранители приняли необходимые меры, ситуация стабильная, заключили в пресс-службе.
Напомним, 99% ООО «Вайлдберриз» владеет основательница компании и супруга Владислава Татьяна Бакальчук. В июле она заявляла, что ее муж вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.
В июле маркетплейс Wildberries и группа Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% – у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», генеральный директор – Роберт Мирзоян. Объединенная компания онлайн-ретейлера Wildberries и группы Russ приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз» – основного юридического лица маркетплейса.