Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
После стрельбы у офиса Wildberries в центре Москве задержаны несколько человек
Нескольких человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города, сообщил источник в правоохранительных органах.
Всех задержанных доставили в ОМВД по району Арбат, сказал собеседник ТАСС.
Согласно его данным, группа из 20-30 человек начала бить стекла у входа в бизнес-центр «Романов двор», в ответ была открыта стрельба. Согласно предварительной информации, погиб один человек, двое ранены.
Вокруг здания выставляли оцепление.
Основательница компании Татьяна Бакальчук сообщала, что при попытке захвата офисов три человека получили ранения.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявляли, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук якобы пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries.