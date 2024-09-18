Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Бакальчук: При нападении на офис Wildberries в Москве ранены три человека
В Москве трое человек получили ранения при попытке захвата офисов Wildberries, которую основательница компании Татьяна Бакальчук назвала «неудачной попыткой рейдерского захвата», их состояние уточняется.
Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять данную ситуацию под контроль.
По сообщению Бакальчук в ее Telegram-канале, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина совершила попытку захвата офисов компании Wildberries в Москве. В результате инцидента ранены трое человек, их состояние уточняется.
Бакальчук подчеркнула, что заявление о переговорах, на которые якобы прибыл Бакальчук, является ложным. Она заявила, что никаких договоренностей о встречах или переговорах не существовало, и подчеркнула, что это была неудачная попытка рейдерского захвата.