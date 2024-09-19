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Россиянам объяснили, как избежать взрыва смартфона
Эксперт предупредил россиян о возможности взрыва смартфонов
После множества взрывов гаджетов в Ливане эксперты предупреждают, что злоумышленники могут встраивать взрывчатку в батареи смартфонов, которые затем продаются на рынке по сниженной цене, предупредил подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.
В беседе с порталом «360.ru» Филатов рассказал о том, как злоумышленники могут использовать смартфоны для терактов. Он отметил, что, как и в случае с взрывами пейджеров в Ливане, взрывчатые вещества могут быть встроены в батареи смартфонов. Такие устройства могли бы поступать на рынок по ценам на 15-20% ниже оригинальных, что делает их привлекательными для покупателей.
Филатов подчеркнул, что это достаточно распространенная тактика, и «троянские гаджеты» могут появиться в любой стране и у любого человека. Он также выразил мнение, что террористы могут предлагать такие устройства организациям по скидкам, что увеличивает их распространение.
Обезопасить себя от таких устройств, по мнению эксперта, можно только путем отсутствия смертельно опасных врагов, особенно среди организаций и крупных групп людей. Пока страны ведут войны, такие методы нейтрализации и убийств будут постоянно совершенствоваться.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вероятность атаки, подобной произошедшей в Ливане, выводит терроризм на новый уровень.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские эксперты проведут расследование взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобной атаки в России.