Володин назвал глобальной угрозой подрыв техники в Ливане

Володин: Подрыв техники в Ливане является глобальной угрозой

Tекст: Елизавета Шишкова

В Ливане произошли серии взрывов различной техники, включая пейджеры, телефоны и рации. Пострадали более 3 тыс. человек, несколько десятков погибли, отметил Володин в Telegram-канале.

Событие потрясло местное население и вызвало международный резонанс в связи с возможной угрозой, которую представляет использование бытовых приборов как взрывных устройств.

Специалисты считают, что это могла быть спланированная высокотехнологичная атака. Возможность массового производства подобных устройств делает терроризм еще более опасным и выводит его на новый уровень.

«Это глобальная угроза для всех стран. Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», – написал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские эксперты проведут расследование взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобной атаки в России.