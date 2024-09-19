19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Володин назвал глобальной угрозой подрыв техники в Ливане
Володин: Подрыв техники в Ливане является глобальной угрозой
Вероятность атаки, подобной произошедшей в Ливане, выводит терроризм на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Ливане произошли серии взрывов различной техники, включая пейджеры, телефоны и рации. Пострадали более 3 тыс. человек, несколько десятков погибли, отметил Володин в Telegram-канале.
Событие потрясло местное население и вызвало международный резонанс в связи с возможной угрозой, которую представляет использование бытовых приборов как взрывных устройств.
Специалисты считают, что это могла быть спланированная высокотехнологичная атака. Возможность массового производства подобных устройств делает терроризм еще более опасным и выводит его на новый уровень.
«Это глобальная угроза для всех стран. Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», – написал Володин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские эксперты проведут расследование взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобной атаки в России.